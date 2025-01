Cláudio Humberto Tours de Lula pelo mundo somam 2,5 voltas ao globo

Por Cláudio Humberto | 13 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A quilometragem das viagens internacionais do presidente Lula no último ano, sempre acompanhado da primeira-dama Janja e de gigantesca comitiva de ministros e aspones, somada, seria suficiente para dar duas voltas e meio ao redor do planeta terra. Ao todo, medindo em linha reta de ponto a ponto os destinos de Lula, o petista percorreu mais de 102 mil quilômetros, tudo bancado pelo pagador de impostos, claro. Apesar de ser véspera de ano eleitoral, os passeios de Lula em 2025 vão continuar.

Lula rolezeiro

Neste primeiro semestre, Lula deve voar para ao menos seis países: Uruguai, já em março, Honduras, Japão, Vietnã, Argentina e França.

Passaporte

No segundo semestre, o petista deve se mandar para os Estados Unidos. Há ainda a expectativa de uma passeada pela África do Sul.

Roteiro

Em 2024, Lula, por nossa conta, passeou por países como Estados Unidos, México, Itália, Suíça, Colômbia, Egito, etc, etc…

Espia a fatura

Se o chefe não liga, tampouco os funcionários. Só no primeiro ano do Lula 3, diárias e passagens dos servidores custaram R$3,3 bilhões.

Elmar Nascimento vira trunfo do União Brasil

Com a anunciada reforma ministerial e a fome do PSD, que quer mais espaço no governo Lula, o União Brasil vê em Elmar Nascimento (União-BA) um trunfo para preservar as cadeiras que ocupa na Esplanada. Elmar deve ser o escolhido para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a comissão mais importante da Casa. A CCJ tem potencial para barrar ou acelerar a tramitação de pautas que podem ajudar ou complicar o governo, a depender do clima com o Planalto.

Vale lembrar

Elmar tentou se cacifar para presidir a Câmara, mas acabou abandonado pelo ex-amigo Arthur Lira (PP-AL), atual presidente, e pelo governo Lula.

Infiéis

Lula se queixa das traições do União Brasil, que tem três ministérios. O PSD, também com três, dá mais votos e elegeu mais prefeitos em 2024.

Nem é lembrado

A expectativa é que, se não ganhar mais um ministério, o PSD ao menos mude a fraca pasta da Pesca, com baixo orçamento e sem capilaridade.

Dá o start

Como a coluna antecipou, o governo Lula quer desenterrar o projeto que, diz, combate fake news. Na oposição é chamado de “PL (projeto de lei) da Censura”. A articulação do governo deve tomar força no próximo mês.

Tesoura no PT

Sem muita margem para manobra, o PT deve ser o partido mais atingido pelas mudanças de ministros. Trocas nas pastas de outros partidos, diz Lula aos mais próximos, serão pontuais e acordadas com as siglas.

Voto de desempate

Ludmila Lima da Silva assume hoje (13) o cargo de diretora substituta da Aneel. Com o cargo vago desde maio passado, 19 processos analisados pela agência tiveram empate e não puderam ser concluídos.

Tudo caro

São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Rio Branco (AC) foram as sete cidades que tiveram inflação maior do que a média nacional, em 4,83% (2024).

Em alta

Dois temas bombaram entre os mais pesquisados no buscador Google na última semana, Fernanda Torres, atriz vencedora do Globo de Ouro, e Pix, associado a “Receita Federal” e “imposto”.

Dinheirama

O Tribunal de Contas do DF pagou R$5,8 milhões para os conselheiros sob justificativa de gratificação por excesso de acervo. O caso parou na Justiça e o pagamento já conta com negativa do Ministério Público do DF

No forno

Dirigentes do PT se mobilizam pela expulsão do vice-presidente do partido, Washington Quaquá. Dizem que a defesa que o petista fez dos irmãos Brazão foi a gota d’água e querem o cacique fora do partido.

Edital cobiçado

Sidônio Palmeira vai assumir a Secom com edital milionário nas mãos. O TCU liberou a licitação de R$197 milhões para contratação de empresa de comunicação. Suspeita de falcatrua travou o edital desde julho.

Pensando bem…

Reforma ministerial é trocar seis por meia dúzia.

PODER SEM PUDOR

Apelando aos céus

Além de ser recebido pelos estudantes Universidade Federal de Viçosa com nacos de grama recém-plantados nos jardins da Biblioteca que havia inaugurado, o ex-ministro Paulo Renato (Educação) experimentou uma das maiores saias justas, na austera sala de reuniões da Reitoria. Foi quando o folclórico líder ruralista Sô Pontes entregou-lhe um memorial e começou mais um de seus irados discursos contra a situação. Bradou com voz forte: “Este Brasil, ministro, só uma pessoa pode dar jeito: Deus! Por isso, vamos todos rezar!” E puxou, impávido, a oração do Pai Nosso, acompanhado pelo compungido Paulo Renato e todos os honoráveis doutores presentes…

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

