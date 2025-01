Colunistas Como governador interino, Adolfo Brito vai incrementar debate sobre irrigação

Por Flavio Pereira | 13 de janeiro de 2025

Presidente da Assembléia gaúcha vai compartilhar os resultados dos debates sobre reservação de água, irrigação e piscicultura. (Foto: Arquivo pessoal)

Nesta quarta-feira (15), segundo dia como governador interino do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito (PP), pretende promover um debate com federações e cooperativas para compartilhar os resultados dos debates sobre reservação de água, irrigação e piscicultura. Esses foram os temas eleitos como prioritários na sua gestão como presidente do Legislativo.

Brito ainda pretende promover um encontro final em Uruguaiana, para formalizar um documento oficial que será entregue até o final do mês ao governador Eduardo Leite, como subsídio para a criação de uma legislação estadual garantindo segurança jurídica para a construção de açudes e sistemas de irrigação em propriedades rurais.

O futuro do PSDB: fusão com MDB ou PSD?

O atual debate sobre o futuro do PSDB, pelas ultimas conversas, passa pela fusão com o PSD ou MDB. Os tucanos perderam mais da metade do número de deputados federais e não elegeram nenhum senador em 2022, além de verem o número de prefeitos eleitos também cair para menos da metade em 2024.

Além disso, a federação com o Cidadania fracassou. O maior patrimônio político do partido hoje é um grupo de três governadores: Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Raquel Lyra, de Pernambuco, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, assediados fortemente pelo chefão nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Deputados gaúchos na posse de Donald Trump

Da lista para participação na posse do presidente Donald Trump no próximo dia 20, organizada pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), constam quase 40 nomes. Até agora, estão confirmados os gaúchos Giovani Cherini (PL), Marcelo Moraes (PL) e Maurício Marcon (Podemos).

Governo Lula esclarece reajuste do auxilio-reclusão

Pago pelo INSS, o benefício possui valor fixado em lei de um salário mínimo, destinado aos familiares que dependem economicamente da pessoa que foi recolhida à prisão. Nos últimos dias, diversas notícias têm distorcido o aumento no auxílio-reclusão, informando que o valor do benefício teria subido para R$ 1.819. Em comunicado, o INSS desmentiu a informação e afirmou que o valor reajustado será de R$ 1.412.

Depois do rombo, agora os cargos em Dom Pedro de Alcântara

Conhecido nacionalmente por escândalos, como o rombo de R$ 9,2 milhões dos cofres da prefeitura, num orçamento de R$ 18 milhões na gestão do então prefeito Alexandre Evaldt em 2021, o município de Dom Pedro de Alcântara, no Litoral Norte gaúcho, volta às manchetes.

Desta vez, aproveitando a temporada de verão, os vereadores de Dom Pedro de Alcântara, em sintonia com o Executivo, realizam um mutirão para aprovar a criação de cargos de assessor parlamentar CC5, com perfil único: 12 horas semanais de trabalho e exigência de apenas ensino médio. Salário: R$ 12 mil.

Outros projetos também criam cargos de confiança e novas gratificações na prefeitura de Dom Pedro de Alcântara, que continua fazendo contratações emergenciais para funções originalmente destinadas a concursados. A ousadia da prefeitura e do Legislativo continua e mostra que o município parece imune às leis que valem para todos os demais entes federativos do País.

2025-01-13