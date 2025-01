Colunistas Amigos de bar: a sagrada e incompreendida relação entre homens e boteco

Por Fabio L. Borges | 13 de janeiro de 2025

Algo realmente interessante nessa relação homem x boteco é a incompreensão do sexo feminino em relação a esse ritual Foto: Divulgação Algo realmente interessante nessa relação homem x boteco é a incompreensão do sexo feminino em relação a esse ritual. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Estamos no verão, e aquele velho e bom happy hour acaba se tornando mais constante em nossas vidas do que em outras épocas do ano. E, junto com ele, aparecem os amigos de bar.

Existe um tipo de amigo que é impagável, sem desmerecer, claro, os verdadeiros amigos: aqueles que estão ao nosso lado tanto nas horas boas quanto nas ruins. Falo do amigo de bar. Esse amigo, em especial, faz parte dos bons momentos de nossas vidas.

É aquele sujeito que não te pede dinheiro emprestado, não faz críticas negativas à sua pessoa e, enfim, não se mete na sua vida pessoal. Esse tipo de amigo acaba se tornando o seu melhor companheiro na hora do happy hour.

Vocês falam sobre mulheres, futebol, cerveja e, em alguns casos, sobre outros tipos de bebidas. Não existe um parâmetro definido para comparar o amigo de verdade com o amigo de bar, pois eles se misturam entre nossos anseios e escolhas.

Ambos são importantes em nossas vidas. E temos espaço para todos em nossos “corações e copos”. Em muitos casos, o amigo de verdade também é o seu amigo de bar.

Mas, para que isso aconteça, algumas regras devem ser seguidas:

1- Se eu pagar a conta hoje, você paga amanhã.

2- Não fale de negócios enquanto estamos bebendo.

3- Não se aproveite da minha vulnerabilidade (ou seja, embriaguez) para me pedir favores pessoais que não tenham a ver com o bar.

4- Não vá ao bar sem me convidar.

5- Essa é para as amigas de bar: “Não deixe de me contar uma fofoca”.

6- Caso você reconheça alguém no bar que seja uma mala, por favor, não o convide para sentar à nossa mesa.

Algo realmente interessante nessa relação homem x boteco é a incompreensão do sexo feminino em relação a esse ritual quase sagrado para os cuecas de plantão.

Em muitos casos, esposas ou namoradas ficam furiosas quando deixamos de estar em sua companhia para ir ao bar com os amigos. Elas acreditam que tudo não passa de uma desculpa esfarrapada para que o homem dê uma “escapadinha” e encontre outras mulheres. Que grande injustiça!

Qual homem já não passou por essa experiência? A mulher liga, você atende e diz que está no bar com os amigos (e é verdade!).

Daí ela grita com você, começa a brigar e, de repente, escuta uma voz feminina ao fundo (geralmente de uma mesa próxima). Pronto: o barraco está armado.

Não demora e ela dispara a pergunta, quase gritando: “Quem é essa vagabunda?”

E você sequer conhece a pobre moça ao lado, enquanto a mesma está alheia ao que está acontecendo. Isso quando a patroa não decide ir pessoalmente ao bar para te buscar pelo cangote.

Por fim, os amigos de bar têm uma peculiaridade que os torna indispensáveis em nossa jornada. Eles não são apenas companhias para momentos descontraídos, mas também cúmplices na nossa necessidade de desligar do peso das responsabilidades cotidianas.

É no boteco que a vida ganha um filtro menos severo; onde as conversas são leves e as risadas ecoam como antídotos para os dias mais difíceis…

O amigo de bar nos ajuda a lembrar que a vida não é feita apenas de obrigações. No intervalo entre o trabalho e os desafios pessoais, há espaço para o riso, a camaradagem e, sobretudo, para selar a autenticidade em nossas vidas.

* Fabio L. Borges, jornalista e cronista gaúcho

