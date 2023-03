Rio Grande do Sul Trabalhadores resgatados na Serra Gaúcha recebem encaminhamentos para entrevistas de emprego

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A intenção dos atendimentos é garantir os direitos trabalhistas e reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Foto: Raul Fernandes/STDP A intenção dos atendimentos é garantir os direitos trabalhistas e reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. (Foto: Raul Fernandes/STDP) Foto: Raul Fernandes/STDP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) atendeu mais quatro pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão na Serra Gaúcha. Os trabalhadores de Bento Gonçalves receberam orientações sobre capacitações profissionais e encaminhamentos de vagas junto à Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS), pelo Sistema Nacional de Empregos (Sine).

Os atendimentos foram realizados nas agências da FGTAS/Sine de Porto Alegre e em Bento Gonçalves, com a presença do titular da STDP, Gilmar Sossella. Os trabalhadores atendidos são naturais da Bahia e decidiram permanecer no Rio Grande do Sul. Ao atualizarem o seu cadastro junto ao Sine, obtiveram encaminhamento para entrevista em empresas locais.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Bento Gonçalves, Milena Bassani, também se prontificou a atuar em parceria com a STDP na oferta de iniciativas de qualificação profissional. O secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Social, Wagner Dalla Valle, também acompanhará esse processo.

A intenção da STDP é manter o acompanhamento desses casos para garantir não somente os direitos trabalhistas e as indenizações, mas também promover a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. “Queremos dar toda a atenção a esses jovens, oferecer cursos e capacitações e encaminhá-los para vagas disponíveis nas suas respectivas regiões”, afirmou Sossella. “São ações efetivas que se somam a outras iniciativas do grupo de trabalho constituído pelo governador Eduardo Leite para tratar desse assunto, diminuindo o impacto tanto social quanto econômico na vida desses trabalhadores.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/trabalhadores-resgatados-na-serra-gaucha-recebem-encaminhamentos-para-entrevistas-de-emprego/

Trabalhadores resgatados na Serra Gaúcha recebem encaminhamentos para entrevistas de emprego