Notas Mundo Trabalho e casamento infantil crescem no Iêmen

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) disse nesta terça-feira que seu trabalho no Iêmen está próximo de um “ponto de ruptura em potencial” devido à disseminação do coronavírus no país assolado pela guerra, e que um número crescente de famílias está recorrendo à mendicância e ao trabalho e casamento infantis.

