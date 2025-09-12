Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Rio Grande do Sul Trade turístico e comunidade cultural protagonizam ação para fortalecer a vocação turística de Nova Petrópolis

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Iniciativa ocorreu dia 11 de setembro, no Centro de Eventos, durante a ExpoNovaTech. (Foto: Andressa da Rosa/Turismo e Cultura PMNP)

A Secretaria de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis promoveu no dia 11 de setembro uma ação especial de integração entre o trade turístico e a comunidade cultural, no Centro de Eventos, durante a ExpoNovaTech. O encontro reuniu mais de 50 empreendedores, com o objetivo de fortalecer conexões, incentivar a troca de contatos, materiais de divulgação e estimular a formação de novas parcerias estratégicas.

A iniciativa teve como propósito central conscientizar os participantes sobre a importância de divulgar não apenas os próprios produtos e serviços, mas também o destino turístico como um todo. A construção de uma imagem coletiva, destacando a localização, os atrativos e os parceiros locais, foi apontada como essencial para consolidar Nova Petrópolis como referência no turismo regional e nacional.

Durante o encontro, a Secretaria Municipal também apresentou as ações previstas para o Mês do Turismo, além de destacar a participação do Município em importantes eventos de promoção do destino. Nos próximos dias, Nova Petrópolis estará presente em uma feira de turismo em Buenos Aires, na Argentina, onde terá a oportunidade de projetar o destino para o mercado internacional. Em novembro, a cidade também marcará presença na Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, um dos principais encontros do setor no Brasil.

Segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Rodrigo Sangali, “momentos como este são fundamentais para fortalecer a união entre empreendedores e agentes culturais, criando uma rede de colaboração que potencializa a visibilidade e a competitividade de Nova Petrópolis.”

Para mais notícias sobre Nova Petrópolis acesse o site oficial do Município, www.novapetropolis.rs.gov.br. Na página oficial do Facebook da Prefeitura de Nova Petrópolis, facebook.com/novapetropolisrs, encontre informações atualizadas, fotos e vídeos das ações realizadas pela Administração Municipal.

