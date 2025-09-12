Rio Grande do Sul Morte de idoso após ataque de pitbulls em cidade gaúcha é investigado como homicídio culposo

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Vizinho filmou com celular parte do incidente em Minas do Leão. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil investiga como homicídio culposo (quando não há intenção mas assume-se o risco de matar) o caso envolvendo fatal envolvendo ataque de quatro cães da raça pitbull a um idoso na cidade gaúcha de Minas do Leão (Região Carbonífera). O incidente ocorreu no sábado passado (6) e teve como vítima um entregador, que faleceu cinco dias depois.

De acordo com a titular da Delegacia de Dom Pedrito, Jusicleia Oliveira, a principal hipótese é de negligência por parte da tutora dos animais. A mulher, de 82 anos, costumava encomendar lenha de Américo de Souza, de 63: na última vez em que ele se dirigiu à residência, ingressou no pátio para deixar o produto e acabou gravemente ferido pelos cachorros, inclusive na cabeça. Um vizinho gravou parte de cena com o câmera de seu celular.

Depoimentos de testemunhas e o levantamento de outras informações servirão de base para esclarecer alguns aspectos ainda pendentes na tentativa da Polícia Civil de esclarecer o caso. Um dos pontos em questão é a discrepância nos relatos a respeito da presença do entregador no pátio da casa, por exemplo.

O lenhador teria entrado na área cercada a convite da dona da casa, responsável pelos pitbulls. No entanto, ela alega que o ingresso ocorreu por iniciativa da própria vítima – que em ocasiões anteriores teria permanecido do lado de fora do portão durante o serviço de entrega.

Hospitalização

Com múltiplos ferimentos, o idoso permaneceu internado durante cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, sob coma induzido. Ele foi submetido a cirurgias de reconstrução na cabeça e chegou a apresentar leve melhora no quadro geral, mas uma infecção generalizada fez com que sucumbisse, na quinta-feira (11).

Investigações preliminares apontam que os cães estavam soltos no local e não obedeceram ao comando da tutora, de 82 anos. Na tentativa de contê-los, ela se lançou sobre os animais e também acabou mordida na perna, mas sem risco de morte.

Um dos cachorros foi abatido por outro morador do imóvel durante a tentativa de socorro a Américo. A Polícia Civil pediu posteriormente que a idosa entregasse de modo espontâneo os outros três, mas ela se recusou. Com isso, a delegada Jusicleia Oliveira obteve uma ordem judicial para que a Brigada Militar apreendesse os animais, agora aos cuidados de um canil anexo à Penitenciária Estadual de Charqueadas, na mesma região.

(Marcello Campos)

