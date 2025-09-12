Rio Grande do Sul Álbum duplo reúne composições do porto-alegrense Glênio Bohrer em vozes consagradas

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Autor já disponibilizou nas plataformas digitais o primeiro volume do novo trabalho. (Foto: Divulgação)

O compositor porto-alegrense Glênio Bohrer mergulha mais fundo em sua produção na música pópular brasileira, com o projeto “Embaraço”, seu segundo álbum. São 16 canções originais, interpretadas por vozes gaúchas consagradas e que compõem dois volumes – o primeiro acaba de ser disponibilizado em plataformas digitais como Spotify, YouTube, Apple, Deezes e Amazon.

Já a segunda parte tem lançamento marcado para novembro, com um show no Espaço 373 (bairro Floresta). “Esse é um trabalho para ser descoberto aos poucos, como quem desfaz um nó com cuidado”, compara o autor. Polivalente, ele também assina a produção do disco e interpreta uma das faixas.

Sua escrita sensível e sofisticada atravessa diferentes gêneros sonoros, unindo palavra, melodia e afeto. Tudo é costurado por décadas de composições que ganham corpo, som e sentido. Na lista de intérpretes estão Loma Pereira, Indira Castro, Juliano Barreto, Laura Dalmás, Dudu Sperb, Marcelo Delacroix e Mônica Tomasi, dentre outros. A direção musical e os arranjos são de Cristian Sperandir, também coautor de uma das canções.

Trajetória

Glênio Bohrer começou a compor ainda nos tempos do colégio, na companhia de Aldo Votto e Claudio DusSantos. A parceria, que perdura até os dias de hoje, aparece retratada em várias faixas do novo trabalho, assim como no disco de estreia, “Um Quarto de Sí” (2021).

Trata-se de uma amizade de quase 50 anos, enaltece: “Somos contemporâneos, crescemos curtindo as mesmas músicas, muita MPB e clássicos do samba. Nossos ídolos eram os grandes autores e intérpretes daquele período, que inspiraram muitas das canções”.

(Marcello Campos)

