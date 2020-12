Variedades Tradições natalinas e mudanças repentinas: Como a família real britânica celebra o Natal

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Eesse ano, o casal real deve passar o Natal em Norfolk, isolados para ficarem seguros. (Foto: Reprodução)

Seguindo costumes muito antigos deixados por reinados anteriores, a família de Elizabeth II costumava realizar grandes festas para celebrar o Natal. Contudo, em 2020, a monarquia britânica também terá que adaptar as festividades, assim como todas as outras famílias, já que o mundo vive uma pandemia causada pelo novo coronavírus.

Costumes tradicionais

Anteriormente, era habitual que a rainha realizasse uma festa de Natal para seus filhos, netos e bisnetos em Sandringham House, local conhecido como a propriedade de refúgio rural da monarca. Essa celebração era considerada íntima e somente os parentes mais próximos eram convidados, aproximadamente 25 pessoas.

De acordo com um artigo publicado pelo VisitBritain, para a Família Real, o dia do Natal costuma ter compromissos mais formais, como a ida à igreja. Sabe-se que a diversão fica reservada para a noite anterior. Na véspera, os parentes costumavam se reunir e realizar a tradicional troca de presentes, além dos jogos e brincadeiras entre os familiares.

Contudo, essa não é a única celebração de Natal que era realizada pela rainha. Antes da data oficial, a monarca costumava organizar um almoço de natalino antecipado. A festa acontecia no Palácio de Buckingham, e eram chamados os familiares que não eram convidados para a festa íntima.

As mudanças em 2020

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus — que já fez 1.704.065 vítimas fatais ao redor do mundo, as celebrações natalinas serão bem diferentes esse ano. Atualmente, o Reino Unido passa por um novo lockdown em algumas regiões, incluindo Londres, depois de uma nova cepa do vírus ter sido detectada do local.

A preocupação maior está voltada para a Rainha Elizabeth II, de 94 anos, e seu marido, Príncipe Philip, de 99. Ambos possuem idade avançada e estão no grupo de risco da pandemia. Por isso, esse ano, o casal deve passar o Natal em Norfolk, isolados para ficarem seguros.

