Notas Capital Traficantes vendiam drogas próximo a escolas

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Após denúncia e monitoramento, a Delegacia de Polícia de Eldorado do Sul (Região Carbonífera) prendeu quatro traficantes que agiam agiam próximo a uma creche e a uma escola pública na cidade. De acordo com os investigadores, os criminosos – todos com antecedentes – escondiam o produto em diversos pontos e se revezavam na observação da área, a fim de dificultar a realização de flagrantes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital

Deixe seu comentário