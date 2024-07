Brasil Traficantes mandam fechar igrejas católicas no Rio

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

A ordem teria partido do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Igrejas católicas dos bairros Brás de Pina e Parada de Lucas, na Zona Norte, teriam sido proibidas de realizar missas e atividades por ordem do chefe do tráfico do Complexo de Israel, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Segundo denúncia de moradores, bandidos armados foram presencialmente às paróquias para obrigar o fechamento. Apesar dos relatos e confirmação do não funcionamento das paróquias, o Governo do Estado negou a informação e diz que a PM “garante a segurança dos fiéis”.

Em comunicado nas redes sociais, pelo menos três igrejas da região relataram o encerramento temporário dos serviços, são elas: Paróquia Nossa Senhora da Conceição e São Justino, em Parada de Lucas; Paróquia Santa Edwiges e Paróquia Santa Cecília, ambas em Brás de Pina. O motivo do fechamento não foi divulgado.

“Jesus, Maria, José, amados irmãos, um comunicado importante: As atividades paroquiais (missas, reuniões, secretaria, etc) estão suspensas até segunda ordem. Pedimos a colaboração e compreensão de todos os fiéis, e em breve atualizaremos sobre a retomada das atividades”, publicou a igreja de Parada de Lucas.

Já na Santa Edwiges, uma festa junina que estava marcado para esse fim de semana precisou ser adiado. Inicialmente, a paróquia informou sobre o cancelamento, mas apagou a publicação horas depois. “Comunicamos que nosso Arraiá está suspenso neste fim de semana. Não teremos Santa Missa e atividades em nossa paróquia também. Igreja fechada. Em breve, retornaremos com mais informações”, explicava o comunicado.

Segundo investigações, o Complexo de Israel leva esse nome por causa do domínio de Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. Além disso, o traficante é apontado como líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Ele costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção.

O território comandado pelo criminoso é formado por cinco comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau. Contra ele, há 9 mandados de prisão em aberto, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro informou que as paróquias Santa Edwiges e Santa Cecília, em Brás de Pina, na Zona Norte da capital, estão abertas e com a segurança reforçada pela Polícia Militar.

