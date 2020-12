Verão Trânsito: PRF projeta maior movimento para a volta do feriado de Ano Novo

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Movimento deverá se intensificar no domingo (03). (Foto: Divulgação)

Faltando somente um dia para o fim do ano, muitos motoristas preparam a saída rumo ao litoral. A Polícia Rodoviária Federal aumentou o efetivo que atua nas rodovias gaúchas e monitora o fluxo de veículos.

Nesta terça-feira (29) o movimento na Freeway em direção ao litoral norte foi bem calmo. Nenhum ponto de congestionamento foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Como a ida dos veranistas à praia se divide em Natal e Ano Novo, as duas datas acabam diluindo o fluxo, por isso não deve haver mais grandes congestionamentos em 2020.

Já a volta do feriado do ano que vem, deve registrar um movimento bem acentuado na Freeway. Mesmo assim, a PRF alerta para um aumento no fluxo de quem vai para o litoral a partir desta quarta-feira (30) à tarde.

“A previsão se mantém com um pequeno aumento de movimento a partir desta quarta (30), ao meio-dia até mais ou menos o meio-dia de quinta (31). Depois um grande movimento no domingo (03), à tarde e à noite que é a volta de quem saiu para a virada de ano e também daqueles que saíram para o Natal e juntaram com a virada de ano na mesma viagem”, explicou o agente da PRF, Felipe Barth.

Com o movimento intensificado, também aumentam as infrações registradas nas rodovias. Ultrapassagem em local proibido e dirigir embriagado são as ocorrências mais comuns, como relata a PRF.

“Infelizmente são dezenas de casos de embriaguez e algumas centenas de ultrapassagens indevidas, mas a PRF está presente para coibir com essas infrações”, destacou Barth.

Outro cuidado importante é o uso do cinto de segurança. A recomendação para os motoristas é que façam a revisão e manutenção do veículo antes de pegar a estrada, para evitar imprevistos antes da virada de ano.

