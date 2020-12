Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre sofre alterações; confira

30 de dezembro de 2020

Foto: Fernanda Leal/PMPA

O transporte coletivo de Porto Alegre terá alterações a partir desta sexta-feira (1º). Duas linhas de ônibus sofrerão mudanças de horário, e quatro, ampliação de oferta. Os usuários podem consultar os horários atualizados no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e a localização, em tempo real, no aplicativo do TRI.

A linha Bonsucesso, deferida em caráter emergencial até esta quinta-feira (31), deixa de funcionar. A linha entrou em operação no início da pandemia de coronavírus devido ao número reduzido de passageiros permitidos à época e à baixa frequência das linhas de ônibus da região. Haverá ainda o incremento do número de ônibus e viagens para os moradores do bairro. A EPTC seguirá monitorando o transporte na região.

Confira as alterações:

Linha 1493 Icaraí/Menino Deus – A partir de sábado (02), o primeiro horário será antecipado das 6h30min para as 6h15min no sentido bairro ao Centro, e das 7h08min para as 6h53min no sentido Centro ao bairro.

Linha 110 Restinga Nova/Tristeza – A partir de segunda-feira (04), o horário das 19h no sentido bairro ao Centro passa a ser às 19h20min para adequar o tempo de viagem.

Linha 510 Auxiliadora – A partir de segunda-feira, a linha tem uma viagem a mais por dia, às 7h30min, partindo do Centro ao bairro. Com isso, o total de viagens passa de 34 para 35, o que resulta em redução do intervalo entre as viagens de 50 para 25 minutos na faixa das 7h no sentido Centro ao bairro.

Linha 397 Bonsucesso – A partir de segunda-feira, a linha terá ampliação de sete viagens por dia, de 119 para 126 viagens, sendo 65 Bairro ao bairro e 61 Centro ao bairro. Com isso, o intervalo médio entre as viagens no conjunto de linhas 397, 3974 e R321 no pico da manhã (das 6h às 9h) será de sete minutos; no entrepico (das 9h às 16h) será de 12 minutos e no pico da tarde (das 16h às 19h30) será de 11 minutos.

Linha 3974 Bonsucesso/Santa Helena – A partir de segunda-feira, a linha terá ampliação de três viagens por dia, passando de sete para dez no sentido bairro ao Centro. A redução do intervalo entre as viagens da linha 3974 será de 30 para 22 minutos no pico da manhã (das 6h às 9h). O intervalo médio entre as viagens no conjunto de linhas 397, 3974 e R321 no pico da manhã (das 6h às 9h) será de sete minutos. No entrepico (das 9h às 16h), o atendimento é realizado pela linha 397, com intervalo médio entre as viagens de 12 minutos. No pico da tarde (das 16h às 19h30min), o atendimento é feito pelas linhas 397 e R321, com intervalo médio entre as viagens de 11 minutos.

Linha R321 Bonsucesso/Parada13 – A partir de segunda, a linha terá ampliação de sete viagens por dia, de 14 para 21, sendo oito bairro ao Centro e 13 Centro ao bairro. Isso resulta em uma redução do intervalo entre as viagens da linha R321 de 40 para 27 minutos no pico da manhã (das 6h às 9h). O intervalo médio entre as viagens no conjunto de linhas 397, 3974 e R321 no pico da manhã (das 6h às 9h) será de sete minutos. No entrepico (das 9h às 16h), o atendimento é realizado pela linha 397, com intervalo médio entre viagens de 12 minutos. O intervalo médio entre as viagens no conjunto de linhas 397 e R321 no pico da tarde (das 16h às 19h30min) será de 11 minutos.

Com as alterações no conjunto de linhas que atendem Bonsucesso (397, 3974 e R321), a região passa a dispor de 157 viagens por dia, o que representa um acréscimo de 12% na oferta.

Atualmente, são transportados em média 7,2 mil passageiros por dia no conjunto de linhas que atendem Bonsucesso, cerca de 54,5% do número de passageiros transportados no período que antecedeu a pandemia. O reforço de oferta visa suprir a expectativa de acréscimo de demanda com a desativação da linha de lotação 30.23 Partenon Bonsucesso.

