Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Os horários atualizados do transporte coletivo estão disponíveis na função GPS do aplicativo TRI POA e no site da EPTC Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir desta segunda-feira (1°), as linhas de ônibus 250, 2677, 652, 656, 762, 662 e 665 têm ampliação na oferta de viagens em dias úteis em Porto Alegre. Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), as mudanças visam melhorar o atendimento à população.

Confira as alterações:

Linha 250/1° de Maio – Ampliação de duas viagens por dia, de 32 para 34, com 17 por sentido. Foram incluídos novos horários: 6h20min no sentido bairro-Centro e 6h53min no sentido Centro-bairro.

Linha 2677/Lami (Via Beco da Vitória) – Ampliação de uma viagem por dia, de seis para sete viagens, com três no sentido bairro-Centro e quatro no sentido Centro-bairro. Os horários das viagens no sentido bairro-Centro são: 18h50min, 20h30min e 22h. Os horários no sentido Centro-bairro são: 20h15min, 20h35min, 21h53min e 23h23min.

Linha 652/Hospital – Ampliação de uma viagem por dia, de 60 para 61, com 30 no sentido bairro-Centro e 31 no sentido Centro-bairro. A linha teve a inclusão de viagem às 6h no sentido Centro-bairro. O intervalo médio entre as viagens é de 30 minutos ao longo do dia, com a primeira partida às 6h no bairro e a última partida às 22h30min no Centro.

Linha 656/Passo das Pedras/Fapa – Ampliação de duas viagens por dia, de 14 para 16, com oito por sentido. Foram incluídos novos horários: 4h30min no sentido bairro-Centro e 5h20min no sentido Centro-bairro. A linha teve seu horário de início antecipado para as 4h30min.

Linha 762/Rubem Berta (Sertório) – Ampliação de duas viagens por dia, de 109 para 111, com 56 no sentido bairro-Centro e 55 no sentido Centro-bairro. Foram incluídos novos horários: 13h24min e 16h48min no sentido bairro-Centro.

Linha 662/Rubem Berta – Ampliação de uma viagem por dia, de 46 para 47 viagens, com 23 no sentido bairro-Centro e 24 no sentido Centro-bairro. Foi incluído um novo horário: 19h15min no sentido Centro-bairro.

Linha 665/Planalto/Sabará – Ampliação de duas viagens por dia, de 54 para 56 viagens, com 28 por sentido. Foram incluídos novos horários: 21h40min no sentido bairro-Centro e 22h25min no sentido Centro-bairro. O horário de funcionamento da linha foi ampliado até as 22h25min.

Os horários atualizados do transporte coletivo estão disponíveis, em tempo real, na função GPS do aplicativo TRI POA e no site da EPTC.

