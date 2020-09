Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre tem nova ampliação de viagens a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Ajustes na oferta são realizados conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) anunciou novas mudanças na tabela horária para dias úteis do transporte coletivo de Porto Alegre a partir desta segunda-feira (21).

As linhas 631, T1, T7 e 493 terão ampliação na oferta. Já as linhas 731, 701, 704, 704.1, 110, 171.6, 436 e 4944 terão alterações em suas tabelas horárias. A partir desta segunda, também será reativada a linha 494. Além disso, entra em operação a nova linha A25.

O sistema de lotação também tem mudanças na oferta das linhas 10.7/Belém Novo, 10.71/Belém Novo via Chapéu do Sol e 10.6/Restinga.

Segundo a EPTC, para melhor atender a população, os ajustes na oferta são realizados conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. Os horários também podem ser consultados pela Função GPS do aplicativo do Cartão TRI.

