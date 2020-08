Paróquia de Cachoeirinha promove café colonial no sistema drive-thru

A Paróquia São Vicente de Paulo, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, promoverá em 27 de setembro, dia do padroeiro da igreja e da cidade, um café colonial no sistema drive-thru.

Neste ano, o tradicional evento ocorrerá nesse formato em razão da pandemia de coronavírus. A entrega dos alimentos será feita das 16h às 19h em frente à paróquia, na rua Papa João XXIII, 316, respeitando todos os protocolos de prevenção à Covid-19, entre eles o uso obrigatório de máscara.

Para quem for do grupo de risco e não puder buscar a sua cesta de café colonial, uma equipe entregará as delícias em casa.

Os convites que dão direito aos produtos são limitados e custam R$ 25. Eles podem ser adquiridos na secretaria da paróquia e com a equipe organizadora. Não haverá vendas no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3041-5586.