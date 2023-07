Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre terá 59 viagens a mais a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

A qualificação integra as melhorias realizadas pelo programa Mais Transporte Foto: Reprodução A qualificação integra as melhorias realizadas pelo programa Mais Transporte (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre informa a ampliação de viagens no transporte coletivo de Porto Alegre e a retomada da operação da linha T5 – Transversal 5 pela Companhia Carris, a partir desta segunda-feira, 3. O anúncio faz parte do pacote de 300 viagens divulgado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior em evento na Capital.

A qualificação integra as melhorias realizadas pelo programa Mais Transporte. Nesta etapa serão ampliadas viagens nas linhas da empresa Carris e consórcio Mais e Via Leste, totalizando mais 59 horários.

Serão ampliadas viagens em quatro linhas da Carris: a linha 353 – Ipiranga/PUC/UFRGS vai passar a ter mais sete viagens, com três no sentido bairro-Centro e quatro no sentido oposto. A T2A vai ter acréscimo de sete viagens, duas no sentido Norte-Sul e cinco para o Sul-Norte. A T2A1 terá aumento de três viagens e, por fim, a linha T4 contará com nove viagens a mais, cinco no sentido Norte-Sul e quatro no Sul-Norte.

O consórcio Mais e Via Leste terá ampliação de 34 viagens: a linha 375 – Agronomia vai contar com mais oito viagens, quatro por sentido. A linha 429 – Protásio/ Iguatemi aumentará sete viagens por sentido, com total de 14 a mais. As linhas 394 – Mapa e 395 vão acrescer mais 12 viagens, com seis por sentido nos dois conjuntos que atendem a Quinta do Portal e a Vila Mapa.

As mudanças estarão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, pelo app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

