Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

São aguardados que cerca de 30 mil beneficiários desses grupos estejam com a situação regularizada até o fim do ano. (Foto: Fernanda Leal/Arquivo PMPA)

A inclusão e atualização de dados de pessoas isentas do transporte coletivo no Cadastro Único (CadÚnico) começam nesta segunda-feira (3), com aniversariantes de janeiro e fevereiro. A obrigatoriedade consta na Lei 12.944/2021 e vale a partir de 2024.

Pessoas com deficiência (PCD), vivendo com HIV/AIDS, crianças e adolescentes que participam de projetos governamentais e estudantes do ensino fundamental, médio, técnico, profissionalizante, graduação e preparatório precisam estar inscritas no CadÚnico para ter direito à isenção.

“Esse processo é importante para que esses grupos possam, a partir de 2024, seguir usufruindo da isenção. Reforçamos que todas as pessoas que compõem esses perfis procurem um dos pontos para fazer o cadastro”, destaca o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Paulo Ramires.

Serão 11 pontos disponibilizados pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) de segunda a sexta-feira. O agendamento pode ser feito pelo 156WEB (canal da prefeitura para atendimento de demandas relacionadas aos serviços públicos municipais) ou diretamente nos locais.

Até o final do ano são aguardados cerca de 30 mil beneficiários desses grupos que estejam com a situação regularizada.

Soldados da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul e idosos acima de 65 anos estão dispensados do cadastramento para terem direito ao benefício.

Documentos

Para fazer o cadastro é necessário comparecer a um dos pontos com CPF ou Título de Eleitor do responsável familiar, documento de identificação de todos componentes da família (RG ou CPF ou Carteira de trabalho ou Título de Eleitor ou Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento), comprovante de residência (preferencialmente) e se houver crianças: apresentar a declaração escolar (preferencialmente).

As equipes dos postos de atendimento do CadÚnico e em 22 Centros de Referência de Assistência Social estão preparados para receber o público. “A isenção para a população inserida no Cadastro Único é uma ferramenta de inclusão social ao proporcionar a mobilidade gratuita. Mais que benefício, é um acesso a um direito fundamental que promove cidadania”, comenta o presidente da Fasc, Tiago Simon.

