Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Medida foi justificada pelo baixo índice de procura, sobretudo nos fins de semana. (Foto: Leonardo Contursi Arquivo/CMPA)

A prefeitura de Porto Alegre desativou três linhas de ônibus do transporte público, além de realizar alterações nas tabelas de outras dezenas. Com base na reavaliação de aspectos como demanda e desempenho, foram extintos os coletivos “C5 (Circular 4º Distrito/Moinhos de Vento)”, “A18” (Alimentadora Chácara do Banco/Noite) e o tradicional “C1 (Circular Centro)”.

Estudo realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) apontou que esses ônibus apresentavam baixa média de procura. Alguns levavam um a 11 passageiros por viagem, sendo que em determinados horários de fim de semana os veículos chegavam apenas com o motorista.

Já 21 linhas tiveram seus horários modificados. Na lista estão “A20” (Alimentadora Lami–Restinga até Hospital),

“A69” (Alimentadora Canta Galo–Lami–Belém Novo), “A74” (Alimentadora Canta Galo–Extrema), “Conjunto 244” (Santa Teresa), “251” (Alpes), “254” (Embratel via Cascatinha), “476” (Petrópolis–PUCRS), “525” (Rio Branco–Anita–Iguatemi), “613” (Elisabeth), “615” (Sarandi), “621” (Nova Gleba–Santa Rosa), “624” (São Borja), “627” (Agostinho), “659” (Ingá), “Conjunto 704” (Humaitá), “705.2” (Aeroporto–Ceasa), “715.1” (Sarandi/Sertório), “756” (Passo das Pedras–Sertório), “861” (Leopoldina–Cairu), “862” (Rubem Berta–Cairu) e “Sd72” (Santa Rosa–Anchieta –Semidireto).

Outras três linhas estão com a oferta de viagens alterada aos sábados e/ou domingos e feriados. A medida vale para “149.3” (Icaraí–Menino Deus) nos fins de semana e feriados, “260.1” (Belém Velho–Cascatinha) aos sábados, “274” (Gloria–Azenha–Casc), “173” (Camaquã) aos domingos e feriados e “189” (Padre Reus–Liberal) aos domingos e feriados. Já a linha “110” (Restinga Nova via Tristeza) volta a circular em fins de semana e feriados.

E a partir desta quarta-feira (13), serão modificadas as tabelas de quatro linhas: “617” (Iguatemi), “652” (Hospital), “665” (Planalto–Sabará) e “761” (Leopoldina–Sertório). Os detalhes podem ser consultados no site linhas.etpc.com.br, bem como nos aplicativos “156+POA”, Cittamobi, Moovit, Lá Vem o Ônibus e TRI.

Mudança externa

Em caráter temporário, a SMMU também implementou mudança na cor externa dos ônibus de cinco linhas, aspecto que exige atenção redobrada pelos passageiros que aguardam na parada o momento de embarque, para evitar confusão.

Estão com a “fuselagem” diferente os coletivos “C2” (Circular Praça XV, agora na cor verde), “353” (Ipiranga–PUCRS–UFRGS, agora na cor azul), “525” (Rio Branco–Anita–Iguatemi, agora na cor verde), “284.3” (Belém Velho–São Francisco–Rincão–Betao até Azenha, agora na cor vermelha) e “289” (Rincão via Oscar Pereira, agora na cor vermelho).

(Marcello Campos)

