Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

O Pitch Day TranspoSul acontece nesta quarta-feira (15), no espaço Hub do Embarcador. Foto: TranspoSul/Divulgação Foto: TranspoSul/Divulgação

O Pitch Day TranspoSul é uma oportunidade para que startups que oferecem soluções para o transporte rodoviário de cargas apresentem seu trabalho para algumas das maiores empresas do setor no país. O evento acontece nesta quarta-feira (15), no espaço Hub do Embarcador da 22ª TranspoSul, no Centro de Eventos da FIERGS.

A iniciativa foi inspirada no Connect Now, ação criada com o intuito de trazer inovação ao setor, que é realizado desde 2020 pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS) e pela Comissão de Jovens Empresários e Executivos do Transporte Rodoviário de Cargas (COMJOVEM Porto Alegre), em parceria com a Associação Gaúcha de Startups (AGS).

“Nas edições anteriores do Connect Now, que foram virtuais, o evento conectou um número expressivo de startups que têm soluções para o transporte de cargas com as transportadoras associadas ao SETCERGS. Agora, será a oportunidade para uma realização nacional e no formato presencial”, explicou o coordenador do núcleo da COMJOVEM e diretor no SETCERGS, Tony Bernardini.

Confira as startups confirmadas até o momento:

Skeel: uma plataforma de recrutamento e seleção com inteligência artificial.

Connexa: apresenta um novo conceito de RH ágil e estratégico, focado no desenvolvimento de equipes de alta performance.

uMov.me: oferece uma gestão logística integrada e sob medida.

RápidoC: um aplicativo que permite solicitar atendimento a domicílio de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e enfermeiros.

Nanographe: o único aditivo para lubrificantes capaz de eliminar atritos metálicos permanentemente através de grafeno puro.

Motorista PX: aplicativo que conecta o motorista de caminhão profissional com as transportadoras em apenas três cliques.

