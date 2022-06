Acontece Restaurante Takêdo promove jantar com enólogo francês da Chandon

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento marca o lançamento do novo rótulo Blanc de Noir Extra Brut harmonizado com a sequência Takêdo premium. Foto: Divulgação/Takêdo Foto: Divulgação/Takêdo

O restaurante Takêdo recebe o francês François Hautekeur, enólogo e gerente de comunicação da Moët Hennessy no Brasil. O evento será na próxima segunda-feira (20), a partir das 20h. Na ocasião, François Hautekeur conduzirá um jantar harmonizado com a sequência Takêdo premium, apresentando o novo rótulo da vinícola Chandon, o Blanc de Noir Extra Brut.

“É uma honra para o Takêdo realizar esse encontro, onde o público terá a oportunidade de degustar o lançamento da vinícola Chandon no Rio Grande do Sul, junto a um jantar harmonizado, trazendo a presença de um profissional que é referência no segmento de vinhos”, destaca Daniel Pulz, sócio-proprietário do Takêdo. O jantar harmonizado Experiência Takêdo & Chandon tem vagas limitadas, mediante reservas prévias.

Após quase nove anos na Maison Veuve Clicquot, em Reims, na França, François Hautekeur foi nomeado gerente de comunicação enológica do Brasil em janeiro de 2013. Desde então, ele é responsável pelo treinamento e comunicação do espumante Chandon, com a missão de divulgar o conhecimento pedagógico acerca dos métodos de elaboração, dos processos enológicos e das técnicas de degustação e harmonização desse vinho.

Perfil profissional

Formado em engenharia mecânica, trabalhou nessa área por oito anos, até que, em 2001, decidiu partir para uma carreira totalmente diferente, seguindo sua paixão pelo vinho. Recebeu seu Diploma Nacional de enólogo da Universidade de Toulouse, em 2003. Na primavera de 2004, François Hautekeur ingressou na Maison Veuve Clicquot, como enólogo do departamento de Comunicação de Vinhos. Também fez parte do comitê de degustação presidido pelo chef de cave Dominique Demarville.

Em 2010, foi apontado pela Maison para gerenciar o dossiê técnico e midiático das garrafas de Veuve Clicquot encontradas no Mar Báltico, o que lhe permitiu degustar todas as 47 garrafas de Veuve Clicquot que estavam submersas desde o século 19. Hoje, Hautekeur tem a missão de difundir, por todo o Brasil, as marcas de espumantes, champagnes, vinhos e destilados do grupo francês LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), o primeiro grupo de luxo do mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece