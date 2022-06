Acontece 22ª TranspoSul apresenta produtos e soluções das Empresas Randon para o transporte

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Estande das Empresas Randon na TranspoSul. Foto: Andréia Marcon Foto: Andréia Marcon

As Empresas Randon estão presentes na 22ª TranspoSul – Feira e Congresso de Transporte e Logística, que ocorre até a próxima quinta-feira (16), no Centro de Eventos da FIERGS. Unindo tecnologia e versatilidade para o transporte de carga, o novo semirreboque Sider é o destaque da Randon Implementos no evento.

Com maior capacidade volumétrica, o novo Sider oferece ainda mais flexibilidade para a operação em campo, conforme destaca o gerente de Marketing da Randon Implementos, Claude Padilha. “Os principais pontos de inovação passam pelo assoalho de alta resistência, para o trânsito interno de empilhadeiras e paleteiras, e pelo maior espaço interno da categoria, o que permite levar mais carga.”

O modelo também possui colunas móveis com sistema easy-lock, tecnologia patenteada pela companhia e que confere mais segurança ao operador. O novo sistema de travas favorece maior ergonomia na operação. Em complemento, as inúmeras combinações de fixação possibilitam uma amarração de carga rápida e segura.

O semirreboque conta, ainda, com nova iluminação auxiliar de ré para facilitar manobras noturnas com baixa visibilidade. “É um produto com tecnologia e inovação, alinhado às necessidades do mercado de carga industrializada”, complementa Padilha.

Junto ao estande da Randon Implementos, as unidades de Serviços Financeiros e Digitais das Empresas Randon também estão presentes. As equipes apresentam ao público soluções para geração de negócios, como planos do Consórcio Nacional Randon e opções de financiamento para aquisição de produtos, além de oportunidades de investimentos e seguros, por meio dos serviços do Banco Randon e da Randon Corretora de Seguros.

A Randon Consórcios administra ainda o Consórcio Nacional DAF, e estará presente na feira, no estande da DAF Caminhões, com ofertas de planos para aquisição de produtos da marca.

Mobilidade sustentável em debate

A TranspoSul é o maior evento do setor na região sul do país e reúne as grandes marcas de fabricantes de caminhões, implementos rodoviários e de diversos setores que envolvem o transporte e a logística. Além da exposição de produtos, conta com uma ampla programação.

Um dos debates, que está agendado para o palco principal da feira, vai abordar as perspectivas e tendências da mobilidade sustentável. A apresentação ocorre nesta quarta-feira (15), a partir das 16h15min, com a presença de Joarez Piccinini, diretor de Inteligência de Mercado e Estratégia dos Negócios de Serviços e diretor de Relações Institucionais das Empresas Randon.

Após a apresentação, será realizado um debate com a participação de David Felix, diretor do Banco Randon e da Randon Seguros, e de Nicolas Galvão, CEO do Grupo Delta, startup investida pela Randon Ventures, com a mediação de Diego Tomasi, da Tomasi Logística.

