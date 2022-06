Acontece Com o objetivo de apresentar as novidades tecnológicas do setor de transportes, SETCERGS promove maior edição da TranspoSul

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

A temática da 22ª edição da feira é “Um olhar 360º na inovação". Foto: TranspoSul/Divulgação Foto: TranspoSul/Divulgação

De acordo com os dados do último Painel do Emprego no Transporte, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), o mercado de trabalho do setor continua refletindo a retomada da atividade econômica. Contudo, para que as empresas e os profissionais acompanhem essa recuperação, é necessário estar constantemente atualizado, a par das novas tecnologias dos principais fabricantes e fornecedores do país.

Com esse propósito, a 22ª TranspoSul traz convidados conceituados para debater questões inerentes ao segmento como, por exemplo, o futuro da indústria de caminhões, jornadas do cliente, posicionamento digital, segurança viária, tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e muito mais.

Promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do RS (SETCERGS), a TranspoSul, reconhecida como a maior feira de transporte e logística da região sul do Brasil, vai até a próxima quinta-feira (16), no Centro de Eventos da FIERGS, com inscrições gratuitas pelo site. O diretor de gestão do sindicato, Roberto Machado, destacou a excelência da feira.

“A TranspoSul demonstra todo o potencial do transporte de cargas do Rio Grande do Sul. Os expositores que estão aqui foram convidados a mostrar o que tem de melhor em equipamentos, implementos, fornecimento de pneus, tecnologia embarcada, entre outros. Antes mesmo da feira deste ano iniciar nós já estávamos recebendo elogios, então a expectativa é que esta supere todas as outras edições”, avaliou.

Para o diretor de vendas da Volkswagen, Sérgio Pugliese, o desejo é que a relação entre a empresa e o evento torne-se uma “parceria vitalícia”: “Eu vim na edição de 2019 e fiquei fascinado. A partir de agora, estaremos sempre aqui. É uma feira extremamente profissionalizada, de alto nível, capaz de proporcionar novos relacionamentos e transações, além da avaliação da concorrência e das mais recentes inovações. Uma grande oportunidade de analisar operadores, rastreadores e a conectividade dos caminhões.”

Um marco para o segmento. É assim que o diretor da regional Sul da Transrio, Ronaldo Peirano, define a TranspoSul 2022. “O nosso consumidor espera a chegada da feira para descobrir as novidades, estar junto dos fabricantes e fechar grandes negócios. O setor nunca parou durante a pandemia, porque as mercadorias precisavam chegar, mas agora temos a retomada desses encontros”, comentou Ronaldo.

Confira a programação das palestras para os próximos dias:

Quarta-feira (15)

“Liberdade econômica no segmento de transportes”

Jerônimo Goergen – Deputado Federal

“Covid-19, Transportes & Logística: Impactos de hoje e tendências de amanhã na Europa”

José Monteiro Limão – Sócio-gerente da Dicas & Pistas de Portugal

João Logrado Batista – Sócio-gerente da OLANO Portugal Logística e Distribuição Lda

“Mobilidade sustentável: perspectivas e tendências”

Joarez José Piccinini – Diretor de Inteligência de Mercado e Estratégia dos Negócios de Serviços e diretor de Relações Institucionais das Empresas Randon

“Comunicação do presente e do futuro: definido a voz das empresas em tempos de concorrência”

Paulo Sérgio Pinto – Vice-presidente na Rede Pampa

“Lucro real ou presumido, o que é melhor para o transporte?”

Cesar Druck Samberg – Sócio-diretor da CA5 Assessoria Empresarial

“Inteligência Emocional: Que emoções estamos carregando?”

Helena Brochado – Fundadora da consultoria Com Propósito

“Segurança Viária e ESG no Transporte: tendências e desafios!”

Cleverson Forato – Diretor de Operações da GCS Certificadora

“Como transformar a inovação em lucros”

Fernando Mancuzo – Diretor de Operações da MLogBrasil

Quinta-feira (16)

“Os impactos das decisões do STF na área trabalhista” e “O novo normal, LGPD e as relações do trabalho”

Marlos Melek – Juiz Federal do Trabalho

“Gerenciamento e responsabilidades com relação a cargas perigosas”

Eduardo Sanberg – Geólogo na Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Osório

Nara Raquel Göcks – Integrante da diretoria da Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial (AGAAE)

“O impacto do aumento dos insumos do transporte na composição do valor do frete”

Lauro Valdívia – Assessor técnico da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística)

“Como reduzir custo do transporte com gestão de pneus”

Jonas da Silva – Coordenador Técnico da Atual Pneus

Régis Torres Steigleder – Fundador da Control Poin

“Digitalização e Inovação em logística”

Ádio Garda – CEO da Spark

