Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

Shampoo e sérum facial compõem a nova linha da QOD Barber Shop. Foto: QOD Barber Shop/Divulgação Foto: QOD Barber Shop/Divulgação

Cada vez mais o homem começa a ter seus rituais de cuidado, investindo em uma linha masculina mais ampla de cosméticos para poder atingir resultados específicos em cada região do corpo. Fomentando esse movimento, a QOD Barber Shop amplia sua linha para cuidados com a pele, lançando seu primeiro produto nessa categoria, com o novo sérum facial com ácido hialurônico.

A carga hormonal diferenciada do homem faz com que as necessidades dos seus produtos não sejam as mesmas da mulher, tendo também outras finalidades. “O homem tem uma pele com quatro vezes mais colágeno e até três vezes mais oleosidade que a da mulher, e esse balanceamento requer um produto dedicado”, explica o sócio-diretor da QOD Fernando Hilal.

Kit Café Verde

O primeiro produto facial masculino de QOD Barber Shop chega com o mais novo shampoo da marca: o QBS Café Verde. A grande aposta da nova linha é o óleo de café verde, rico em fitoesteróis ativos com ação antioxidante, hidratante e altamente regenerativa para os cabelos e a pele do couro cabeludo. Assim, o shampoo de limpeza diária QBS Café Verde restaura os fios e o couro cabeludo sensível, hidratando e deixando os cabelos saudáveis, além de proporcionar excelente sensação de refrescância.

Já o sérum facial é um hidratante ultraleve especialmente formulado para o rosto do homem. Assim como o shampoo, o sérum facial contém óleo de café verde, rico em antioxidantes essenciais para a pele masculina. Os derivados da oliva equilibram a hidratação natural da pele de forma suave, enriquecendo e potencializando sua eficácia. O destaque da fórmula é o ácido hialurônico nanoencapsulado, que hidrata e firma a pele, melhorando a aparência instantaneamente e suavizando linhas de expressão. E o melhor: tudo isso com toque seco.

A QOD Barber Shop prevê aumentar a família Café Verde posteriormente. Vão se juntar à linha o condicionador e o balm de crescimento para completar a rotina de cuidados diários para o homem com mais hidratação e, ainda, estimulando o crescimento de cabelo e barba.

O Kit QOD Barber Shop Café Verde com shampoo e sérum facial estará disponível no site da QOD Barber Shop, nas barbearias QBS, em farmácias e nas melhores lojas de departamento do Brasil.

Sobre a marca

Há seis anos, a linha QOD Barber Shop foi criada nos laboratórios da fábrica de dois mil metros quadrados na região metropolitana de Porto Alegre (RS) e, junto, um conceito inovador de barbearias clássicas como flagships da marca – com sede nas principais cidades do Sul e Sudeste, por onde passam mais de seis mil homens mensalmente. Em poucos meses, a marca já figurava nas principais redes varejistas do Brasil, como Renner e Riachuelo, e puxava a fila da categoria nas farmácias de elite do país, como Drogaraia, Drogasil, Dpsp, Panvel e outras. “Nossas barbearias são locais de experiência dos nossos clientes, que podem consumir o que há de mais genuíno em serviço de barbearia clássica junto a nossa gama de cosméticos”, diz Fernando Hilal.

A QOD Barber Shop possui mais de 10 mil pontos de venda no Brasil e fechou o ano de 2021 com crescimento de 26% no setor cosmético, cabelo e barba, movimentando mais de R$ 52 milhões no mercado masculino. “Nossa meta é dobrar de tamanho até 2023, em um processo de lançamento de novas categorias, amadurecimento do nosso público consumidor e nossas collabs”, afirma Heitor Morsch.

