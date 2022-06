Acontece Maior feira de transporte e logística da região sul do Brasil terá cobertura completa da Rede Pampa

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em 2019, o evento contou com a presença de 14 mil pessoas, entre visitantes e congressistas. Foto: TranspoSul/Divulgação Foto: TranspoSul/Divulgação

Com a temática “Um olhar 360º na inovação”, a 22ª edição da TranspoSul vai proporcionar aperfeiçoamento para o setor de transporte e logística, além de promover uma expansão de relacionamentos e parcerias através da troca de experiências entre expositores e visitantes. De 13 a 16 de junho, a feira ocorre em Porto Alegre, na FIERGS, com inscrição gratuita pelo site do evento e cobertura completa pelos veículos da Rede Pampa.

Durante os quatro dias de programação, a TranspoSul 2022 apresentará as novidades tecnológicas dos maiores fabricantes de caminhões, pneus, distribuidores de combustíveis e fornecedores do ramo de implementos do país, assim como os modernos sistemas, equipamentos e serviços voltados para a logística e multimodalidade. Na sua última edição, em 2019, a feira somou mais de R$ 250 milhões em novos negócios. Neste ano, estima-se que esse valor chegue a 1 bilhão de reais.

“O visitante encontrará as mudanças. Muitas tecnologias, modernos sistemas de segurança, inovações como os caminhões elétricos e a gás. Porque o novo não é ontem nem amanhã, é agora. Cada vez mais precisamos pensar em sustentabilidade e lucratividade e transformar não só o ramo dos transportadores, mas dos embarcadores, e todo o segmento que precisa do transporte”, avalia Sérgio Gabardo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do RS (SETCERGS), instituição que promove a TranspoSul.

Além das matérias e reportagens especiais na TV Pampa e no Jornal O Sul e da cobertura dos principais destaques da feira nas redes sociais, a Pampa também marcará presença através da participação do seu vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto, como palestrante do evento. Em seu painel, no dia 15, ele falará sobre comunicação do presente e do futuro, auxiliando as empresas a definir suas vozes em tempos de concorrência.

“Fica o convite para todos estarem com a gente nessa feira que faz parte da retomada da economia. São mais de 100 expositores, os pavilhões da FIERGS completamente lotados, tudo de primeira qualidade e com as principais montadoras do Brasil”, destaca Paulo Sérgio, que comandará edições especiais do Pampa Debates, direto do espaço da Pampa na TranspoSul, nos dias 13 e 14, a partir das 17h50.

Para o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, a missão da empresa vai ao encontro do objetivo da feira. “Somos um grupo de comunicação comprometido com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e com toda iniciativa que possa gerar empregos, fazendo nossa economia girar. A Transposul reúne os responsáveis por fazer com que as riquezas do nosso estado cheguem aos seus destinos de maneira eficiente e econômica. Nosso papel, ao estarmos presentes neste grande evento, é dar luz a todos os pontos que possibilitem um crescimento ainda maior nesta área, bem como enaltecer os exemplos bem-sucedidos e as conquistas do setor de transporte e logística para toda a população gaúcha”, ressalta Gradet.

REDE PAMPA NA COBERTURA DA TRANSPOSUL 2022

TV PAMPA:

Apresentação de reportagens completas dentro do Jornal da Pampa durante todo o evento.

Edições especiais do Pampa Debates, com Paulo Sérgio Pinto, direto da TranspoSul, 13 e 14/06, às 17h50.

Entrevistas exclusivas e boletins nas redes sociais da TV Pampa.

Como assistir à TV Pampa:

TV aberta para todo o Rio Grande Do Sul

Claro Net para todo o Rio Grande do Sul

Vivo TV

Aplicativo da TV Pampa para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @tvpampa

Instagram: @tv_pampa

Twitter: @tv_pampa

YouTube: youtube.com/tvpampa

JORNAL O SUL E PORTAL OSUL.COM.BR

Cobertura completa do Jornal O Sul, com informações em tempo real no portal OSul.com.br e nas redes sociais.

Como acessar o portal e o Jornal O Sul:

osul.com.br

Aplicativo do Jornal O Sul para celulares

Redes Sociais:

Facebook: PortalOSul

Instagram: @jornal_osul

Twitter: @OSUL_noticias

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece