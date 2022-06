Acontece 15 mil atletas são esperados na 37ª Maratona de Porto Alegre neste domingo

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

Largada será realizada em frente ao BarraShoppingSul, a partir das 6h55, Foto: PMPA Foto: PMPA

Após a última edição em 2019, a Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed está de volta para aquecer as ruas da Capital. Neste domingo (12), acontece a 37ª edição da competição mais veloz do Brasil, pronta para receber mais de 15 mil atletas. Organizado pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), o evento está previsto para entrar para a história com o maior número de corredores.

As expectativas são as maiores, de acordo com os organizadores. “Será um momento muito especial. É o maior evento esportivo do Sul do país, a corrida com o maior número de participantes do Sul. É uma corrida histórica”, afirma Paulo Silva, diretor técnico da prova.

Para a secretária de Esporte e Lazer de Porto Alegre, Débora Rios Garcia, a data será de grande importância para a cidade com a movimentação de mais de 15 mil pessoas vindas do mundo inteiro. “A Maratona movimenta a cidade, movimenta a economia e a gente sabe que o esporte salva vidas”, ressalta.

A prova é procurada por atletas profissionais e amadores, que se preparam durante muito tempo para entregar a melhor performance. Além disso, pessoas de todo o mundo procuram a tradicional competição gaúcha como uma porta de entrada para outros eventos esportivos. O treinador e corredor Ademir Paulino vem realizando visitas periódicas ao Quênia e traz a perspectiva dos atletas vindos do continente africano para a competição brasileira.

“Cada um desses atletas, eles não estão sozinhos, eles estão representando uma comunidade. Ao longo das minhas idas ao Quênia, que é um lugar extremamente pobre, o sonho desses atletas é isso que eles estão vivendo aqui hoje. É ter a oportunidade de vir a uma maratona, como a Maratona de Porto Alegre e de poder representar toda uma sociedade”, destaca Paulino.

A atleta Geni Mascarello acompanha a competição porto-alegrense desde 1984 e foi sete vezes campeã. Na edição de 2022, ela chega orgulhosa com o crescimento que a Maratona conquistou ao longo desses anos. “A gente tá vivendo uma nova Maratona, uma maratona histórica. Depois dessa pandemia, o que a gente quer mesmo é estar vivo. Então, a corrida é um movimento, tu vê o quanto ela junta as pessoas. Eu me orgulho demais”, diz com satisfação.

Os participantes serão desafiados na Maratona, com um percurso de 42km, na Meia Maratona, 21km, e através do circuito Rústico, com 8,5km. As largadas estão previstas a partir das 6h55, em frente ao BarraShoppingSul. O evento exigirá bloqueios de vias a partir do início da madrugada de domingo até por volta das 13h30. Haverá desvios de trânsito e do transporte público, com transferência de pontos de terminais de ônibus. Para os motoristas que necessitam de deslocamento entre as regiões Norte e Sul da Capital, a Terceira Perimetral é a melhor opção, pelas avenidas Carlos Gomes, Senador Tarso Dutra, Dr. Salvador França, Cel. Aparício Borges, Teresópolis e Cavalhada. A avenida Ipiranga também estará liberada a partir da avenida João Pessoa, em direção ao bairro.

Os principais bloqueios ocorrem na avenida Diário de Notícias (a partir da 0h de domingo, sentido Centro-bairro), na avenida Edvaldo Pereira Paiva (5h30), no cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho com Loureiro da Silva (5h30), avenida João Pessoa (6h40) e avenida Azenha (7h).

Para saber mais sobre mudanças no trânsito e nas linhas de ônibus, acesse a apresentação do planejamento da EPTC e a descrição dos desvios do transporte público.

