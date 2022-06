Acontece Trio gaúcho mistura DJ, sax e violino em apresentações musicais pelo estado

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

A Mind Live é formada pelo DJ Raffa Santos, o saxofonista Luís Baner e o violinista Diego Farias. Foto: Acervo Pessoal Foto: Acervo Pessoal

A música é parte fundamental de qualquer evento, seja ele uma festa, cerimônia ou ação empresarial. É o que cria a atmosfera do ambiente, podendo ser a peça-chave para tornar a celebração um grande sucesso. Com o objetivo de trazer um diferencial para esse segmento, surge a Mind Live, trio gaúcho que mistura DJ, sax e violino, e embala convidados através de suas apresentações por todo o Rio Grande do Sul e até mesmo outros estados.

Formada pelo DJ Raffa Santos, o saxofonista Luís Baner e o violinista Diego Farias, a Mind Live toca um pouco de tudo: instrumental, pop e eletrônica, com uma parte do show destinada a rocks atemporais e até mesmo às tradicionalistas, caso o público deseje. Atualmente, se apresentam tanto em casas noturnas quanto em eventos privados, como casamentos, coquetéis, formaturas e recepções.

Fotos: Cassiano Vargas

Para eles, o que os destaca é a sintonia entre o trio – que começou em Porto Alegre, quase que por acaso. “Regularmente éramos contratados separadamente para tocar juntos em eventos. Chegávamos até então sem ensaio, cada músico com suas trilhas e cada um fazia a sua parte. Até que um dia fomos avisados com antecedência que tocaríamos juntos e preferimos fazer um ensaio antes. A apresentação fluiu muito bem e foi quando tudo começou”, relembra Luís.

Na sequência, passaram a ensaiar regularmente, criaram elementos dentro do show e incluíram outros instrumentos, como gaita, teclado, guitarra e cavaquinho, que são tocados por Diego, que se tornou multi-instrumentista ainda criança. Luís, que também começou a tocar quando era pequeno, explica essa paixão: “A melhor sensação é ver a alegria das pessoas quando se encontram com a nossa música. Ver reacender nelas o desejo de voltar a tocar instrumentos, deixados de lado ao decorrer do tempo, ao viver toda a intensidade que a música pode proporcionar ou trazer à memória”.

