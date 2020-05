Notas Mundo Tratado de ação sanitária na fronteira com o Uruguai

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou o reforço das medidas sanitárias na cidade de Rivera, no norte do país, na fronteira com o Brasil. No local, foi registrado um surto de Covid-19 que causou duas mortes neste fim de semana. A ideia é colocar em prática um tratado de ação sanitária binacional já acordado com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

