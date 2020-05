Notas Mundo Morre último remanescente de “Kind Of Blue”

O baterista norte-americano Jimmy Cobb, 91 anos, morreu no último domingo, vítima de câncer no pulmão. Ele era o único músico ainda vivo do sexteto liderado pelo trumpetista Miles Davis (1926-1991) na gravação de “Kind of Blue” (1959), um dos discos mais importantes da história do jazz. No grupo também estavam gênios como o saxofonista John Coltrane e o pianista Bill Evans.

