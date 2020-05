Notas Mundo Guitarrista do Queen descobre problema cardiovascular

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O gruitarrista britânico Brian May, 72 anos, cofundador da banda Queen, revelou ter descoberto um problema cardiovascular após o acidente doméstico em que distendeu músculos durante atividade de jardinagem, no início deste mês. Segundo ele, os médicos que o atenderam descobriram três artérias congestionadas e um “pequeno ataque cardíaco, que não chegou a me prejudicar”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo