Porto Alegre Travessia da Orla é entregue ao público no Parque Marinha do Brasil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Espaço tem ainda playground, bicicletário e ponto de apoio para ciclistas, além de um cachorródromo Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (11), frequentadores do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, receberam um passeio pavimentado para pedestres e ciclistas, além de novos equipamentos de lazer.

O trajeto, que une a avenida Borges de Medeiros com a Edvaldo Pereira Paiva, em continuidade à rua Cecília Meireles, foi denominado de Travessia da Orla. A entrega da obra, realizada em parceria com o Shopping Praia de Belas, teve as presenças do prefeito Sebastião Melo, secretários e convidados.

“O serviço público, sozinho, não dá conta de resolver as necessidades de uma cidade, estado ou país. Queremos agradecer por esta contrapartida, que trará mais vida na ligação da Borges com a nossa belíssima Orla. O setor privado tem essa capacidade de ajudar a qualificar os espaços públicos”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O trajeto possui oito metros de largura, sendo quatro para ciclistas e outros quatro para pedestres. Há playground para as crianças, com balanço e escorregador, bicicletário e ponto de apoio para ciclistas, além de um cachorródromo com bebedouros, dividido para cães de pequeno e grande porte. A Travessia da Orla conta ainda com pórticos, jardins e mobiliário como lixeiras e bancos.

“Saúdo a iniciativa de fazer essa conexão com o principal cartão-postal de Porto Alegre. Temos espaços de caminhabilidade que qualificam e garantem segurança para os espaços públicos da nossa cidade”, complementou o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Contrapartida – A iniciativa é fruto da obrigação legal do Shopping Praia de Belas em instalar uma ciclovia. Além de cumprir a determinação, o empreendedor ofereceu, como doação, um caminho de integração entre as duas vias, com várias intervenções de lazer para os usuários do parque.

“Queremos que a população aproveite ao máximo o espaço. Além da obra, nos comprometemos a implementar a iluminação e a realizar a ativação dos espaços com escolinhas de patinação e lojas parceiras do shopping”, informou Carlos Jereissati, conselheiro da Iguatemi S.A.

Passeios externos

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade também finalizou as obras dos passeios externos do Parque Marinha do Brasil, na avenida Edvaldo Pereira Paiva. São dois trechos, junto ao meio-fio, de 300 metros cada, a partir da rua Nestor Ludwig em direção à pista de skate.

Os recursos financeiros são oriundos do governo federal e contemplam, ainda, a instalação de lixeiras, bancos com encosto e rampas de acessibilidade, com contrapartida do município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/travessia-da-orla-e-entregue-ao-publico-no-parque-marinha-do-brasil-em-porto-alegre/

Travessia da Orla é entregue ao público no Parque Marinha do Brasil em Porto Alegre

2023-10-11