Rio Grande do Sul Trecho da ERS-020 será bloqueado na segunda-feira para detonação de rochas

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Rodovia será provisoriamente interditada em São Francisco de Paula

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os motoristas para bloqueio de trânsito na próxima segunda-feira (15), na altura do quilômetro 83 da ERS-020, em São Francisco de Paula, na serra gaúcha.

O trecho ficará bloqueado das 8h30min até às 15h por conta dos serviços de desmonte de rochas no alto do talude da estrada para evitar possíveis deslizamentos no local em decorrência das chuvas. A intervenção acontece para condutores que estiverem se deslocando no sentido de Taquara/São Francisco de Paula e São Francisco de Paula/Taquara. Equipes da EGR estarão mobilizadas executando a detonação.

Desvios e rotas alternativas

1- Sentido Taquara a São Francisco de Paula: Motoristas que desejam utilizar a ERS-020, sentido Taquara à São Francisco de Paula, RSC-453 (Rota do Sol), Cambará do Sul, Jaquirana, Bom Jesus, encontrarão a rodovia bloqueada no quilômetro 79, devendo utilizar a ERS-115 e a ERS-235 por Gramado.

2- Sentido São Francisco de Paula a Taquara: Condutores que desejam utilizar a ERS-020, sentido São Francisco de Paula à Taquara, encontrarão a rodovia bloqueada no quilômetro 87 e também devem utilizar a ERS-235, sentido Gramado.

2023-05-12