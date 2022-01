Rio Grande do Sul Trecho da estrada Rota do Sol tem novos bloqueios a partir desta terça-feira

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Em fevereiro, estão programados bloqueios entre os dias 15 e 21. Foto: Divulgação/Daer Interrupções devem se repetir nos dias 15 e 21 de fevereiro. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

Conhecida como “Rota do Sol”, a rodovia estadual ERS-486 terá novos bloqueios totais no trecho entre Itati e Terra de Areia (Litoral Norte), entre esta terça-feira (11) a próxima segunda (17). As interrupções no trânsito de veículos serão realizadas em intervalos de aproximadamente 15 minutos, em duas faixas de horário: das 6h às 8h e das 16h30min às 19h.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a medida tem por objetivo permitir a continuidade dos estudos de monitoramento de animais que vivem na Reserva Biológica Mata Paludosa. O procedimento é exigido pelo Ministério Público (MP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Para fevereiro já estão confirmadas novas alterações no trânsito da rodovia, com a mesma finalidade. Os bloqueios serão realizados nos dias 15 e 21, a princípio nos mesmos horários. As informações serão detalhadas no site oficial estado.rs.gov.br ou, diretamente, em daer.rs.gov.br.

Nordeste

Já na Região Nordeste do Estado, avançam as obras de pavimentação de mais um trecho da ERS-126: os 15 quilômetros entre as cidades de Guabiju e Nova Araçá. O serviço é realizado pelo Daer e integra o Plano de Obras do do programa gaúcho no programa “Avançar”, que prevê o asfaltamento de 20 ligações regionais.

Serão investidos mais de R$ 520 milhões do Tesouro do Estado nos serviços. “Já havíamos concluído o asfaltamento entre Guabiju e São Jorge”, destaca o titular da Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella. “Agora damos continuidade à pavimentação dessa importante rodovia até Nova Araçá, com um investimento de R$ 22 milhões.”

Conforme o diretor-geral do Departamento, Luciano Faustino, as atividades estão concentradas entre os quilômetros 12 e 13 da ERS-126: “Estamos acompanhando o andamento dos trabalhos, que na etapa atual envolvem drenagem e terraplenagem. Em breve, começaremos a implantação do pavimento.”

Também na ERS-126, foi concluída a recuperação entre Ibiraiaras e São Jorge, com as condições de tráfego renovadas em 18 quilômetros da rodovia.

Noroeste

E no Noroeste gaúcho, um dos trechos rodoviários mais movimentados da região recebeu de equipes do Daer uma série de obrar destinadas ao reforçou a sinalização por meio de novas placas de trânsito no entroncamento da ERS-223 com a RSC-377. O ponto fica entre os municípios de Ibirubá e Cruz Alta.

A ação foi realizada pela 5ª Superintendência Regional do Daer, de Cruz Alta, e de acordo com o governo do Rio Grande do Sul se destina a estimular os motoristas a reduzir a velocidade ao trafegar pelo local, que exige atenção redobrada inclusive por causa de uma curva acentuada na interseção, com risco de tombamento de caminhões.

(Marcello Campos)

