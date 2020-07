Futebol Treinador do Oeste destaca características técnicas de Matheus Jussa, novo reforço do Inter

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Foto: (Jefferson Vieira/Oeste FC)

O técnico do Oeste Renan Freitas fez elogios às características do recém-contratado pelo Inter, Matheus Jussa, em entrevista à Rádio Grenal. O treinador foi o último a trabalhar como o volante, que chega para atuar com o zagueiro na equipe de Eduardo Coudet.

“Ele é muito profissional, um dos melhores com quem trabalhei nesse sentido. Ele faz com perfeição a saída de 3, que o Coudet faz. Acho que é um bom reforço. Ele foi zagueiro comigo em algumas situações. Utilizei ele como zagueiro quando tive jogadores expulsos, por exemplo. Já jogou como lateral esquerdo também, se adapta muito fácil”, detalhou Freitas.

Quanto às características, o técnico da equipe paulista fez destaque para os atributos táticos do jogador: “O físico dele é extraordinário. Fizemos testes recentemente, e ele está exatamente com a mesma força nos membros inferiores e superiores. Nunca tinha visto isso no futebol. Muitas vezes, eu segurava ele na bola aérea ofensiva para dar segurança lá atrás. É algo que pode ser melhor explorado ali, porque tem uma boa impulsão e cabeceio”, destacou.

Com a aprovação do técnico Eduardo Coudet, Jussa chega por empréstimo sem custos e assina contrato até maio de 2021. Se denominando como primeiro-volante, o jogador se diz preparado para buscar seu espaço na zaga, caso seja necessário.

Ficha do atleta:

Nome: Matheus Isaias dos Santos

Nascimento: 22/03/1996

Natural: Osasco-SP

Altura: 1,83m

Carreira:

2014 | Portuguesa-SP

2015 | Vasco

2017 | Bonsucesso-RJ

2018 | São Bernardo-SP

2018 | Botafogo-SP

2019 | Oeste-SP

2020 | Internacional

* Por supervisão de: Marjana Vargas

