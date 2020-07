Esporte Campeonato Inglês: City atropela o campeão Liverpool em noite de trio

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Mesmo com a derrota, o Liverpool teve a sua faixa de campeão carimbada nesta quinta. (Foto: Reprodução/Twitter)

O jogo poderia não valer nada, mas para o Manchester City foi uma noite em tanto. Campeão com maior antecedência na história do Campeonato Inglês, o Liverpool teve a sua faixa carimbada nesta quinta-feira (02) com uma goleada daquelas: 4 a 0. Brilharam, em especial, o trio Sterling, Foden e De Bruyne, cada um gol um gol. Chamberlain, contra, completou para o time de Pep Guardiola, dono de uma atuação de gala num torneio em que escorregou mais do que o imaginado lá no início da temporada.

Como manda a tradição, no primeiro jogo pós-título o time campeão recebeu os aplausos do adversário. Calhou de ser o Manchester City, principal rival nos últimos anos e vice-líder na atual temporada. Apesar de não ter sido a melhor das “guardas de honra”, a cena indicou um respeito ao time que caminha para quebrar alguns importantes recordes.

Em campo, porém, superioridade total do time de Guardiola sobre o de Klopp. O Liverpool até começou melhor, acertou a trave com Salah, mas logo o City mostrou o que ainda pode fazer em suas grandes noites. Aos 25, De Bruyne abriu o placar em pênalti sofrido por Sterling. O camisa 7 aumentou aos 35 após belo passe de Foden, que fez o terceiro aos 45 ao tabelar com o belga. Como pudemos perceber, o trio comandou as ações. E nem havia acabado: aos 21 da etapa final, De Bruyne serviu Sterling, que limpou Robertson e bateu com desvio fundamental de Chamberlain. Gol contra e goleada. Nos acréscimos, Mahrez ainda teve o seu gol anulado por mão de Foden no lance.

Mais um pra conta

O passe preciso para Foden marcar foi a 17ª assistência de De Bruyne neste Campeonato Inglês. O craque belga terminou o jogo com cinco chances criadas, inclusive a do quarto gol – como foi contra, porém, não foi computada a assistência. KDB persegue o recorde do francês Thierry Henry, que anotou 20 assistências pelo Arsenal em 2002/03. Restam seis rodadas.

Rivalidade aquecida

Dois dos melhores treinadores da atualidade vêm proporcionando grandes jogos e histórias. Para Klopp, que já sorriu bastante, a derrota desta quinta foi a segunda pior na Premier League enquanto treinador do Liverpool (a pior ainda são os 5 a 0 de setembro de 2017). Também foi a primeira vez desde então que o seu time levou quatro gols numa partida do Inglês.

Como está a tabela

O City se consolida na segunda posição com 66 pontos e nesta altura dificilmente perderá a posição (tem 11 pontos a mais que o Leicester), enquanto o Liverpool, com 86 pontos, buscará alcançar os recordes possíveis. Neste domingo (05), Liverpool x Aston Villa e Southampton x Manchester City.

