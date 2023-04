Futebol Treinador do Real Madrid reafirma desejo de seguir no clube e explica o motivo da ausência de Vinícius Júnior de treinamento

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Carlo Ancelotti disse estar orgulhoso do que fez e do que está fazendo na equipe. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futuro de Carlo Ancelotti no Real Madrid foi assunto mais uma vez em uma coletiva de imprensa. Desta vez, na entrevista que antecedeu o jogo contra o Cádiz, o treinador italiano reafirmou o desejo de continuar no Real Madrid na próxima temporada e disse estar orgulhoso do que fez e do que está fazendo na equipe.

“Tenho a certeza que estarei aqui como treinador do Real Madrid na próxima temporada, vamos respeitar o contrato. Acho que Florentino Pérez quer que eu fique e continue aqui, ele sempre foi gentil comigo. Tenho orgulho do que fiz e do que estou fazendo aqui”, disse Ancelotti.

Trata-se da segunda vez em menos de uma semana que Ancelotti reafirma seu desejo de cumprir o contrato com o Real Madrid até o fim. Na segunda-feira, ele concedeu entrevista para uma rádio italiana em que repetiu o discurso. “Há um ditado bonito que serve para o caso: as palavras se vão com o vento. E assim é: tenho contrato até 30 de junho de 2024 e gostaria de respeitá-lo”, declarou.

No decorrer da coletiva, Ancelotti deu mais detalhes sobre Vinícius Júnior. O brasileiro não participou do treinamento desta sexta-feira por conta de uma pequena sobrecarga muscular. Segundo o treinador, Vini tem um problema no adutor, mas não possui lesão e não tem risco. Ele está apenas cansado.

Ancelotti é a primeira opção da CBF para assumir o cargo. Inclusive, Ednaldo Rodrigues admitiu publicamente que ele é a escolha óbvia a seleção brasileira. Em entrevista à agência Reuters, o Cartola afirmou que não fez contato com o treinador e que espera iniciar as negociações com o técnico que substituirá de Tite em abril.

“Ancelotti é unanimemente respeitado entre os jogadores. Não apenas Ronaldo Nazário ou Vinicius Jr, mas todos que jogaram por ele”, disse Ednaldo à Reuters, que completou: “O admiro muito pela honestidade na forma como trabalha e pela constância do seu trabalho. Não precisa de apresentações. É mesmo um treinador de topo que tem várias conquistas e esperamos que possa ter ainda mais.”

O sonho da entidade é contar com o treinador a partir do segundo semestre.

Antes disso, Ancelotti tem muitos compromissos com o Real, como a disputa da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. O time madrilenho está nas quartas de final da competição europeia e na final da Copa do Rei. No Espanhol, é vice-líder, a 13 pontos de distância do líder Barcelona.

No início do mês, ele havia indicado interesse em conversar com a cúpula da CBF sobre a possibilidade de ser o novo treinador da seleção brasileira. “Não conheço o presidente da Confederação Brasileira. Ele quer falar comigo, eu adoraria encontrar com ele”, comentou o técnico do Real Madrid. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/treinador-do-real-madrid-reafirma-desejo-de-seguir-no-clube-e-explica-o-motivo-da-ausencia-de-vinicius-junior-de-treinamento/

Treinador do Real Madrid reafirma desejo de seguir no clube e explica o motivo da ausência de Vinícius Júnior de treinamento

2023-04-14