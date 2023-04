Geral Turista é mordida por tubarão ao posar para fotógrafo submarino nas Ilhas Maldivas

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Carmen ficou com um ferimento de 15 centímetros na altura das costelas e um outro em um ombro após o ataque. (Foto: Reprodução)

Uma turista espanhola acabou mordida por um tubarão quando posava para o fotógrafo submarino local Ibrahim Shafeeg, de 37 anos, nas Ilhas Maldivas. Carmen Cánovas Cervello, de 30 anos, que é enfermeira e atuava como modelo para Ibrahim, ficou com um ferimento de 15 centímetros na altura das costelas e um outro em um ombro após o ataque enquanto nadava nas águas azul-turquesa do atol de Vaavu, no Índico.

A dupla estava num ensaio tranquilo quando um grupo de dez tubarões-lixa apareceram. No início, os animais compuseram o ensaio na natureza, mas um deles, de 2,4 metros e cerca de 100 quilos, aproximou-se demais da turista, que mora em Barcelona, e a mordeu duas vezes, provavelmente para mostrar a sua dominância no território. O ataque foi registrado por uma câmera GoPro.

Os dois saíram imediatamente da água para avaliar as feridas de Carmen. Alguns dentes que ficaram cravados na pele da modelo tiveram que ser removidos.

Modelo presa em caverna

Em outro caso, uma modelo que mantém uma página no OnlyFans teve que ser resgatada pelo serviço de emergências RNLI depois de ficar presa em uma caverna quando fazia um ensaio com nudez para a plataforma, conhecida pelo conteúdo erótico.

Michaela Ogilvie, de 32 anos, foi para a praia isolada em Dumpton Gap, em Ramsgate (Inglaterra), na terça-feira (11), para produzir conteúdo para os assinantes. No entanto, pouco depois das 13h, ela logo se viu em apuros.

“Quando vi a maré subindo, pensei ‘como pude ser tão estúpida?’ Não consegui sair da enseada de jeito nenhum, o mar entrou completamente”, disse ela ao site “KentOnline”

“Olhei para os penhascos, imaginando se poderia escalar. Então, eu olhei para trás na caverna pensando ‘se eu ficar lá, ela vai se encher de água e eu posso me afogar'”, recordou ela.

A ex-assistente social foi forçada a ligar para o 999 (serviço de emergência) para pedir ajuda.

Apenas 20 minutos depois, um bote salva-vidas de Ramsgate veio ao seu socorro. “A espera pareceu uma eternidade, embora tenha sido tão rápida. Quando eles apareceram naquele barquinho laranja, o alívio foi incrível. A equipe foi incrível e muito amigável. Tenho um grande respeito por eles e espero que as pessoas aprendam com meu erro”, contou a modelo.

“Nosso barco salva-vidas costeiro conseguiu chegar perto o suficiente para colocar a vítima a bordo e trazê-la de volta à estação de salva-vidas. Aconselhamos as pessoas a consultarem a nossa página de Facebook para verem os horários das marés antes de saírem para a praia”, declarou um porta-voz da RNLI em Ramsgate.

Michaela diz faturar cerca de mil libras (R$ 6,1 mil) por semana com assinantes da sua conta no OnlyFans. As informações são do jornal Extra.

