Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Sábado de treino e com visitas especiais no CT do Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter realizou nesse sábado (12) mais uma manhã de treinos antes do clássico Grenal, marcado para o próximo sábado (19), às 16h, no Beira Rio, em Porto Alegre. Antes do treinamento, no CT Parque Gigante, crianças de projetos sociais tiveram a oportunidade de tirar fotos e ganharem autógrafos e presentes dos atletas em homenagem ao Dia das Crianças. Além disso, os filhos dos jogadores também marcaram presença no gramado.

Outra surpresa foi a presença do centroavante Rafael Borré, que atendeu aos pedidos dos pequenos torcedores. O jogador vem se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, assim como o zagueiro Rogel e o meia Fernando. A esperança do Colorado, porém, é recuperar o trio a tempo do Grenal.

Thiago Maia é principal desfalque para encarar o Grêmio. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Corinthians e cumpre suspensão. Bruno Henrique deve ser o substituto.

Com a expectativa pelo retorno dos lesionados, o elenco colorado tem ainda uma semana de preparação para o clássico, na retomada do Brasileirão após a data Fifa. O grupo de Roger Machado volta a treinar na manhã deste domingo, no CT Parque Gigante.

O Inter anunciou que sorteará cinco crianças entre seus sócios para entrarem com os jogadores na partida contra o Grêmio. As regras para participação podem ser conferidas no site do clube.

Com 46 pontos, o Inter é o sexto colocado na tabela, e se vencer, pode se aproximar do G4.

2024-10-12