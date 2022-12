Esporte Treino técnico marca sábado de atividades no Grêmio

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Atletas trabalham em dois turnos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio voltou aos trabalhos na manhã deste sábado (17), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, para mais um dia de treinamentos que integram a pré-temporada focada nas competições que tem pela frente neste 2023. Os atletas trabalharam em dois turnos, com treinamentos físicos e técnicos compondo a programação do dia.

Com portões fechados para a imprensa, os jogadores se apresentaram às 9h para uma atividade que ocorreu no campo. Inicialmente, o grupo realizou um trabalho orientado pela equipe de preparação física. Já na segunda etapa, os atletas participaram de um treinamento técnico, com trabalhos distintos.

Em um primeiro momento, dois times se enfrentaram visando a inversão de jogo e posse de bola. Em seguida, a atividade foi focada na troca de passes e viradas de jogo em campo reduzido. Por fim, um trabalho ainda em campo reduzido, mas com a finalização em mini goleiras.

À tarde, os jogadores retornaram ao CT para mais um treinamento. O foco do trabalho foi a parte física, por isso as atividades aconteceram na academia.

Neste domingo (18), o treino acontece à tarde e será fechado para a imprensa.

