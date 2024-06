Porto Alegre Trensurb realiza drenagem da Estação Mercado, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Pela primeira vez desde a inundação, foi possível acessar novamente os túneis da Estação Mercado. Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Trensurb concluiu nesta terça-feira (11) a drenagem da água que havia se acumulado na Estação Mercado, em Porto Alegre, em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O serviço foi realizado com o apoio da Petrobras e do DMAE. Com isso, pela primeira vez desde a inundação, foi possível acessar novamente os túneis da Estação Mercado, bem como o túnel que liga a Praça Revolução Farroupilha ao cais do porto e à área da CatSul, que também foi drenado.

Desse modo, conforme a empresa, teve início a retirada de lixo da estação terminal do metrô em Porto Alegre. A limpeza do local irá permitir também que se realize a avaliação dos danos sofridos na estrutura e equipamentos da estação.

Com a finalização da drenagem da Estação Mercado, nos próximos dias, o mesmo serviço será executado também na Estação Rodoviária da Trensurb e na região da bacia rodoferroviária, entre as estações São Pedro e Farrapos, conforme afirma a diretora de Administração e Finanças da empresa, Vanessa Rocha.

“Nossa expectativa é concluir a drenagem da Estação Mercado ainda hoje e, amanhã, deslocar o equipamento para a Estação Rodoviária, que deve ser drenada em dois ou três dias. A seguir, devemos fazer esse trabalho na bacia”.

Também nesta terça, o diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, anunciou que a operação emergencial entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo, terá uma redução no intervalo entre viagens. Atualmente, elas operam com intervalos de 35 minutos. A intenção é diminuir esse tempo para 20 minutos ainda nesta semana.

Os trens circulam entre Mathias Velho e Unisinos, e o transbordo na estação Unisinos, necessário para seguir viagem, será descontinuado. O diretor da Trensurb afirmou que a redução do intervalo só foi possível devido ao recolhimento dos trens para a estação Novo Hamburgo, realizado no dia 3 de maio como medida de segurança durante as enchentes.

2024-06-11