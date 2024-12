Porto Alegre Trensurb se prepara para a volta de operações ao Centro de Porto Alegre nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Os retoques finais do trabalho encerram um hiato de sete meses sem operações Foto: Divulgação/Trensurb . (Foto: Divulgação/Trensurb) Foto: Divulgação/Trensurb

A recuperação dos trilhos da Trensurb mobiliza funcionários e equipamentos de grande porte nesta segunda-feira (23), véspera do retorno dos serviços de trens até o Centro Histórico de Porto Alegre. Os retoques finais do trabalho encerram um hiato de sete meses sem operações, interrompidas por enchentes que atingiram a via férrea da Estação Fátima, em Canoas, até a Estação Mercado, na Capital, em maio.

O retorno dos serviços de trens até o Centro de Porto Alegre ocorre a partir desta terça-feira (24), voltando a operar o trajeto completo no trecho entre Novo Hamburgo e Mercado, atendendo as 22 estações. Esta data representa um avanço significativo no compromisso de restabelecer a mobilidade urbana com qualidade e segurança para os cidadãos da Região Metropolitana.

“Foram meses de trabalho intenso de todos os trabalhadores da Trensurb para que pudéssemos cumprir a meta de restabelecimento dos serviços até a Estação Mercado. Sabemos da importância da Trensurb enquanto empresa pública federal para toda a população e para a economia da Região Metropolitana”, destaca o diretor-presidente Nazur Garcia.

Vale relembrar que a via férrea foi severamente atingida pelas enchentes em vários trechos, desde a Estação Fátima, em Canoas, até a Estação Mercado, em Porto Alegre. Por isso, no decorrer desses próximos meses, serão ainda necessárias intervenções para recuperação desses segmentos da ferrovia.

“É um trabalho que mobilizou maquinários pesados e muita mão de obra. Conseguimos reconstruir, nesta primeira etapa, a via da região da bacia metroferroviária que foi a mais danificada, para que pudéssemos chegar até a Estação Mercado com a devida segurança. Seguimos comprometidos em trabalhar para oferecer uma infraestrutura totalmente recuperada e melhor do que era antes da enchente. Chegar no Centro de Porto Alegre é uma grande vitória para toda a população”, conclui o diretor-presidente.

Entenda como irá acontecer a operação a partir do dia 24 de dezembro

A Trensurb opera diariamente, das 5h às 23h.

Segunda a sábado:

5h às 20h – Serviço completo com trem – trecho Novo Hamburgo-Mercado

20h às 23h – Serviço com trem Novo Hamburgo-Farrapos

• Viagem complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária – somente no sentido Mercado)

Domingos:

5h às 23h – Serviço com trem Novo Hamburgo-Farrapos

• Viagem complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária – somente no sentido Mercado)

Ônibus (linha circular):

O transbordo trem-ônibus será realizado na Estação Farrapos. Os ônibus seguem em linha circular, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado, retornando, depois, diretamente a Farrapos. O serviço é gratuito.

Estação Farrapos (sentido sul, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado)

Segunda a sábado:

20h à 0h10

Domingos:

5h30 à 0h10

Estações São Pedro e Rodoviária (somente sentido Mercado); Estação Mercado (trajeto direto até a Estação Farrapos)

Segunda a sábado:

20h às 22h45

Domingos:

5h30 às 22h45

