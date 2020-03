Rio Grande do Sul Trensurb tem horários especiais para atender a população durante a crise do coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

A empresa informa que reforçou a higienização de trens e estações desde fevereiro e está operando majoritariamente com trens acoplados, evitando aglomerações. Foto: Angelo Pieretti/Trensurb A empresa informa que reforçou a higienização de trens e estações desde fevereiro e está operando majoritariamente com trens acoplados, evitando aglomerações. (Foto: Angelo Pieretti/Trensurb) Foto: Angelo Pieretti/Trensurb

Em meio à pandemia da Covid-19, a Trensurb tem horários especiais para atender àqueles que não podem ficar em isolamento e necessitam do metrô para desempenhar atividades essenciais. Os intervalos maiores que o normal ocorrem devido à demanda reduzida no sistema, levando em consideração a recomendação das autoridades para que a população permaneça em suas residências, e também por conta do baixo efetivo em função da dispensa de empregados no grupo de risco da doença.

A empresa informa que reforçou a higienização de trens e estações desde fevereiro e está operando majoritariamente com trens acoplados (com oito carros ao invés dos quatro usuais), buscando reduzir as aglomerações no metrô. A situação no sistema é acompanhada constantemente e, em caso de necessidade, se possível, trens adicionais são disponibilizados.

Uma parceria entre Trensurb e a Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional) também contribui para reduzir as aglomerações no metrô nos horários de pico.

Pela manhã, a partir das 6h30, ônibus da empresa Vicasa partem das estações Canoas e Mathias Velho diretamente para a Estação Mercado. Também a partir das 6h30, ônibus da empresa Real partem da Estação Sapucaia, indo diretamente até a Estação Mercado.

À tarde, a partir das 17h30, os ônibus da Vicasa saem da Praça Revolução Farroupilha, ao lado da Estação Mercado, tendo como destino o município de Canoas e parando em todas as estações da Trensurb no município – Niterói, Fátima, Canoas, Mathias Velho, São Luís e Petrobras.

Também a partir das 17h30, os ônibus da Real partem da Praça Revolução Farroupilha com destino à Estação Sapucaia – parando ainda nas estações Esteio e Luiz Pasteur. O número de veículos é limitado e eles partem conforme a demanda, quando a lotação dos lugares sentados é atingida.

A empresa afirma que “é importante destacar que o isolamento é a medida mais efetiva para evitar a propagação do coronavírus”, e que, portanto, é fundamental que todos que possam permanecer em suas residências o façam e deixem que o transporte público seja utilizado preferencialmente para o deslocamento de pessoas que atuam em atividades essenciais. Em caso de necessidade extrema de uso do metrô, a empresa recomenda que se opte pelos horários de menor movimento.

Horários especiais

Partidas da Estação Mercado

Faixa horária Trecho Intervalo entre trens (minutos) 5h – 17h07 Mercado – Novo Hamburgo 30 17h07 – 18h52 Mercado – Novo Hamburgo 15 18h52 – 21h07 Mercado – Novo Hamburgo 30 21h07 – 23h20 Mercado – Novo Hamburgo 45

Partidas da Estação Novo Hamburgo*

*No horário de pico da manhã, partidas também da Estação Sapucaia

Faixa horária Trecho Intervalo entre trens (minutos) 5h – 6h07 Novo Hamburgo – Mercado 30 6h07 – 6h27 Novo Hamburgo – Mercado 20 6h27 – 6h37 Novo Hamburgo – Mercado 10 6h37 – 21h22 Novo Hamburgo – Mercado 30 6h56 – 7h26 Sapucaia – Mercado 10 21h22 – 23h20 Novo Hamburgo – Mercado 45

Operação especial de ônibus metropolitanos junto à linha do metrô

Manhã – a partir das 6h30, com destino à Estação Mercado.

Partidas: estações Canoas e Mathias Velho (Vicasa); Estação Sapucaia (Real).

Tarde – a partir das 17h30, com partidas da Praça Revolução Farroupilha (junto à Estação Mercado).

Destinos: estações Niterói, Fátima, Canoas, Mathias Velho, São Luís e Petrobras (Vicasa); estações Esteio, Luiz Pasteur e Sapucaia (Real).

Trensurb transportou 27,9 mil passageiros na quarta-feira, queda de 82,3%

Em meio à pandemia da Covid-19, a Trensurb segue registrando números reduzidos de passageiros transportados. Na quarta-feira (25), foram 27.951 embarques no metrô, o que corresponde a uma demanda 82,3% menor que a média de usuários transportados por dia útil na primeira quinzena de março (157.636). Desde o dia 13 de março, a demanda no sistema metroviário tem diminuído significativamente em função das medidas de prevenção à propagação do coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário