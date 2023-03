Polícia Três brasileiros são presos em Portugal suspeitos de aplicar golpes financeiros

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Com a promessa de lucro rápido, vítimas eram convencidas a apostar na compra de ações indicadas que perdiam sempre Foto: Reprodução

A polícia de Portugal prendeu, nesta terça-feira (7), três brasileiros e uma portuguesa que eram procurados pelas autoridades do Brasil por golpes financeiros.

O caso já era investigado pela polícia do Distrito Federal há cerca de um ano, mas há provas de que o negócio funcionava havia pelo menos quatro. Segundo as apurações, o golpe teria começado em Lisboa, com uma empresa publicitária de fachada onde funcionava uma central telefônica para convencer brasileiros a fazerem investimentos na Bolsa de Valores.

Com a promessa de lucro rápido, as vítimas eram convencidas a apostar, através de corretoras fantasmas, na compra de ações indicadas, que perdiam sempre. Para tentar reverter as perdas, eram incentivadas a fazer novos investimentos, que geravam mais perdas e, quando já não tinham mais dinheiro, os criminosos cortavam o contato e desapareciam.

A investigação descobriu que 945 pessoas caíram no golpe. Teve gente que perdeu até R$ 1,5 milhão.

Disfarçados

Os agentes portugueses se disfarçaram de pessoas em situação de rua para fazer o flagrante e prender a portuguesa e os brasileiros Eduardo Rodrigues, de 29 anos, Victoria Miranda, de 24, e Alan Cordeiro, de 42 anos. Na Alemanha, a polícia prendeu um homem de nacionalidade tcheca que tentava fugir em um aeroporto.

Os criminosos foram indiciados por fraude eletrônica, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As autoridades também pediram o bloqueio de contas bancárias e sites e o sequestro de criptoativos.

A empresa de fachada chegou a empregar centenas de brasileiros em Portugal, que eram treinados para fazer a captação de clientes. Ainda nesta segunda, os suspeitos detidos serão levados ao Tribunal da Relação, onde vão ser aplicadas as medidas necessárias para a extradição deles para o Brasil.

