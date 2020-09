Bem-Estar Três dicas para você dormir melhor e ter um sono restaurador

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Não é novidade que um quarto muito seco pode deixá-lo desperto. (Foto: Reprodução)

Até recentemente, contratar um consultor para dormir melhor podia parecer um absurdo. Mas muitos atletas – inclusive a estrela do futebol Cristiano Ronaldo e alguns jogadores do time de basquete Chicago Bulls – já estão contratando esse tipo de serviço, e pesquisas recentes fazem a prática parecer uma boa ideia para todos nós.

Em maio 2019, um estudo de 12 semanas realizado pelo Laboratório de Pesquisa em Fisiologia Esportiva da Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos EUA, descobriu que atletas amadores atendidos por consultores de sono notaram benefícios significativos.

Cada um dos 38 sujeitos estudados recebeu uma sessão educativa de dez minutos de um consultor especializado uma vez por semana. Com 19 dos participantes, as sessões focavam em formas específicas com as quais poderiam melhorar seus sonos. Enquanto os outros participantes recebiam informações mais genéricas sobre bem-estar pessoal que englobavam um amplo espectro de tópicos, como a importância de checkups regulares e formas de aliviar o estresse. Além disso, todos os participantes se sujeitaram aos mesmos treinos físicos três vezes por semana.

Após as 12 semanas do estudo, a média da qualidade do sono melhorou em ambos os grupos (possivelmente devido aos consagrados benefícios do ato de dormir). Além disso, o mais notável foi que, em comparação com as pessoas que haviam recebido treina mento geral de bem-estar, o grupo com instruções específicas de sono obteve resultados melhores em todas as categorias relacionadas ao condicionamento, incluindo melhores VO, máximo, potência corporal, açúcar no sangue e variabilidade da frequência cardíaca.

“Achamos que fomos capazes de corrigir os ritmos circadianos deles biologicamente”, diz Brett Dolezal, um dos pesquisadores. “É uma coisa difícil de medir, mas essa é nossa hipótese – os corpos deles se realinharam, o que possibilitou melhores desempenhos.”

Esse é apenas um estudo, e o processo exato por trás dos resultados provável ente seja mais complicado. Mas, de acordo com Ingrid Prueher, consultora de sono de Connecticut (EUA), as razões para que a prática funcione são simples: ela mantém os clientes responsáveis pelos resultados e permite que profissionais experientes identifiquem as origens de pro lemas de sono que as pessoas não conseguiriam reconhecer sozinhas.

Ingrid, formada pelo Family Sleep Institute, diz que os problemas subjacentes podem incluir coisas como um quarto desorganizado. “Não se trata apenas de lençóis, travesseiros e colchões”, diz ela. “Também pode ser o sabão em pó que você está utilizando. Meu trabalho é descobrir.”

Consultores de sono não são baratos. A norte-americana Ingrid Prueher cobra US$ 997 pelo primeiro mês de sessões virtuais e US$ 2.429 por um mês de consultas em casa. Normalmente, ela diz, um mês de consultoria é suficiente para que as pessoas encontrem o caminho certo, mas às vezes pode levar até três meses. Entretanto, se você não estiver pronto para desembolsar toda essa grana, aqui estão alguns hábitos que promovem o sono que você mesmo pode experimentar.

Elimine fatores de estresse visuais

Não subestime o impacto da última coisa que você viu antes de fechar os olhos. Por exemplo, se sua pasta de trabalho estiver no quarto, pensar em prazos iminentes pode manter você acordado. Até mesmo uma pilha de roupas que precisam ser dobradas pode fazer sua mente divagar.

Respire corretamente

Não é novidade que um quarto muito seco pode deixá-lo desperto. Entre outras coisas, isto também pode irritar a pele e a garganta. Por isso, um umidificador é uma solução simples se houver pouca umidade no ar.

Lave seus lençóis com frequência

Idealmente a cada três dias, e no mínimo uma vez por semana. Pode parecer um exagero, mas germes na roupa de cama podem causar problemas respiratórios e lavagens frequentes são o melhor remédio.

