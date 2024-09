Política Três em cada quatro eleitores em São Paulo condenam agressão entre candidatos

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

No dia 14, no programa da TV Cultura, Datena reagiu a provocações de Marçal desferindo uma cadeirada no ex-coach (Foto: Reprodução/TV Cultura)

Três em cada quatro eleitores de São Paulo condenam a troca de ataques entre os candidatos à prefeitura, segundo novos recortes da pesquisa Datafolha divulgados nessa sexta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo. De acordo com o levantamento, 77% consideram que as agressões “não contribuem para a eleição porque tomam o lugar das discussões de propostas para a cidade”.

Só 17% veem utilidade nesse expediente, ao avaliar que os ataques “contribuem para a eleição porque assim o eleitor conhece melhor a vida dos candidatos”. A taxa é mais alta entre os eleitores que declaram apoio a Pablo Marçal (PRTB), pivô de grande parte dos ataques. São 33% dos marçalistas que apoiam essas atitudes.

Os resultados aferidos agora pelo Datafolha convergem com o que havia sido identificado no começo da semana pela Quaest. Para 81% dos eleitores entrevistados pelo instituto, os debates entre os candidatos têm sido de “baixo nível”.

A eleição deste ano já desponta com folga como a mais violenta da história recente de São Paulo. Xingamentos e acusações viraram praxe nos debates entre os candidatos, até que no dia 14, no programa da TV Cultura, José Luiz Datena (PSDB) reagiu a provocações de Marçal desferindo uma cadeirada no ex-coach. O tucano foi expulso, e Marçal deixou o evento para ir ao hospital.

Marçal expulso

Nove dias mais tarde, no debate do Grupo Flow, foi a vez do ex-coach ser expulso nos momentos finais por descumprir regras ao usar apelidos pejorativos contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Quando deixava os estúdios, um de seus assessores deu um soco no rosto do marqueteiro de Nunes, Duda Lima, que ficou ensanguentado.

Publicamente, os candidatos recriminam os episódios de violência. Marina Helena (Novo), Tabata Amaral (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL) lamentaram o nível de agressividade nas campanhas, enquanto Nunes decidiu fazer até pronunciamento sobre o tema em seu programa no horário eleitoral. Mesmo Datena, autor da cadeirada em Marçal, declarou-se decepcionado com as cenas de descontrole. O candidato do PRTB tem dito que o soco de seu assessor em Duda Lima foi reação a uma agressão anterior do marqueteiro.

O Datafolha entrevistou 1.610 eleitores de terça a quinta-feira. A pesquisa foi encomendada pelo jornal “Folha de S.Paulo” e está registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-06090/2024. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2024-09-28