Porto Alegre Três empresas manifestam interesse na restauração da fachada do Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O prazo de execução dos serviços é de sete meses a contar da ordem de início das obras Foto: Alex Rocha/PMPA O prazo de execução dos serviços é de sete meses a contar da ordem de início das obras. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O resultado do julgamento das propostas para a contratação de serviços de recuperação e pintura da fachada do Mercado Público de Porto Alegre foi publicado na edição desta terça-feira (07) do Diário Oficial do município.

A sessão pública para recebimento da documentação ocorreu na segunda-feira (06) na Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio. As empresas Marsou Engenharia, Prosperare Construções e Rumo Engenharia entregaram a documentação. A análise documental foi realizada no mesmo dia, declarando a Prosperare inabilitada no quesito qualificação técnica. Se não houver recurso, as propostas das licitantes serão abertas no dia 17 deste mês.

O projeto consiste na recuperação e pintura das paredes externas do prédio histórico, respeitando os projetos e memoriais descritivos. O prazo de execução é de sete meses a contar da ordem de início de obras. As tintas foram doadas à prefeitura pela Suvinil, por meio de chamamento público aberto pela Secretaria Municipal de Parcerias, em junho de 2021. Após análises e realização de testes de tonalidade, a empresa constatou que a cor original poderá ser mantida.

“Acreditamos que a celeridade na licitação para a pintura externa e restauro ajudará a entregar o mercado mais bonito ainda em 2022, ano dos 250 anos da cidade. Além disso, o segundo piso estará funcionando até março, como determinou o prefeito Sebastião Melo. Então, coube a nós analisar com a maior brevidade e eficiência os documentos e, com isso, conseguimos publicar o resultado do julgamento da habilitação com rapidez”, disse o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre