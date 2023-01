Grêmio Com três gols de Luis Suárez, Grêmio é tetracampeão da Recopa Gaúcha

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Tricolor foi superior durante toda a partida e venceu o São Luiz, de Ijuí, pelo placar de 4 a 1, com gols do estreante Suárez, que marcou três vezes, e Bitello Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor foi superior durante toda a partida e venceu o São Luiz, de Ijuí, pelo placar de 4 a 1, com gols do estreante Suárez, que marcou três vezes, e Bitello. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Diante de mais de 49 mil gremistas, o Grêmio voltou aos gramados oficiais nesta terça-feira (17) na decisão da Recopa Gaúcha. O Tricolor foi superior durante toda a partida e venceu o São Luiz, de Ijuí, pelo placar de 4 a 1, com gols do estreante Suárez, que marcou três vezes, e Bitello.

A vitória fez com que o Grêmio conquistasse o tetracampeonato da Recopa Gaúcha, abrindo a temporada com chave de ouro.

O jogo

Em uma das primeiras oportunidades de gol, a equipe do técnico Renato Portaluppi foi efetiva: depois de um lançamento de Ferreira, da esquerda, a bola desviou na marcação e chegou a Suárez, que mandou por cobertura, por cima do goleiro Gabriel Félix, balançando as redes adversárias e assinalando seu primeiro gol já na estreia, com apenas cinco minutos de bola rolando.

Logo em seguida o São Luiz tentou igualar o placar, primeiro com Éderson, que acionou Jarro Pedroso, mas Brenno espalmou o chute do atacante. Aos 14 minutos, porém, o time do interior do estado deixou tudo igual na Arena, com Paulinho Santos, chutando mascado – o goleiro gremista não conseguiu segurar.

Em poucos minutos, porém, o Tricolor voltaria à frente no marcador, desta vez com Bitello. Após uma transição rápida, Campaz deu um passe para o meia que bem colocado chutou forte, estufando as redes, aos 16 minutos. No minuto seguinte quase saiu o terceiro quando Fabio cruzou na medida para Suárez, que subiu mais que a zaga e desviou de cabeça, mas a bola passou por cima.

A partir da metade da etapa inicial, o jogo passou a ficar mais truncado, com muita disputa de bola. Mesmo assim, foi o Grêmio quem voltou a marcar. O estreante da noite, Luis Suárez, recebeu em condições um belo passe de Bitello e, sozinho de cara com o goleiro, chutou na saída de Gabriel Félix, ampliando aos 31 minutos.

Mas ele queria mais. Aos 37 minutos, o terceiro gol do uruguaio: Depois de uma cobrança de escanteio, Reinaldo fez um cruzamento na área, a zaga afastou e a bola caiu para o atacante, que bem posicionado no segundo poste, mandou um chute de primeira, estufando as redes mais uma vez. Grêmio 4 a 1 São Luiz.

Segundo tempo

O Grêmio voltou com a mesma formação para a etapa complementar, que foi mais equilibrada. Com 8 minutos jogados, Ferreira invadiu a área em velocidade e arriscou um chute, obrigando Gabriel Félix a fazer boa defesa e espalmar. A bola chegou a Suárez, mas o uruguaio não finalizou por estar impedido.

Aos 12 minutos, Reinaldo cruzou na área, para o camisa 9, desmarcado, subir e desviar de cabeça, mas para fora.

O técnico Renato Portaluppi promoveu mudanças na equipe no segundo tempo’: Diego Souza, Felipe Carballo e Gustavinho ocuparam os lugares de Luis Suárez, Bitello e Campaz. Thaciano ocupou o lugar de Fábio, aos 22’ e Guilherme substituiu Ferreira, com 34’ jogados.

O jogo seguiu no mesmo ritmo e não teve mudanças no marcador. Com o resultado, o Grêmio conquista a sua quarta Recopa Gaúcha. O Tricolor estreia no Campeonato Gaúcho 2023 no próximo sábado, às 16h30 contra o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

