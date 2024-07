Porto Alegre Três linhas de ônibus voltam a operar nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Elas deixaram de circular devido à enchente histórica. Foto: Cesar Lopes/PMPA Elas deixaram de circular devido à enchente histórica. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir da próxima segunda-feira (22), as linhas de ônibus C5-Circular 4º Distrito/Moinhos de Vento; 705.2- Aeroporto/Ceasa; e 705.3-Aeroporto/Ceasa/ Fecomércio retomam as operações. Elas deixaram de circular devido à enchente histórica.

A linha 705.2 – Aeroporto/Ceasa, que atualmente está operando apenas nos finais de semana, retorna com 24 viagens diárias, partindo da rua Cel. Vicente, no Centro Histórico, indo até o aeroporto, circulando pela região e retornando para o Centro.

A linha 705.3 – Aeroporto/Ceasa/Fecomércio contará com dez viagens diárias, partindo da rua Cel. Vicente, no Centro Histórico, até o bairro Anchieta por onde circula antes de retornar ao Centro.

A linha C5-Circular 4º Distrito/Moinhos de Vento terá quatro viagens diárias, partindo da avenida Mauá, no Centro Histórico, circulando pelo 4º Distrito e Moinhos de Vento e retornando para o Centro.

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Há também a possibilidade de verificar os horários, por meio do WhatsApp do 156. Basta clicar no menu 4 “Trânsito e Transporte (EPTC)” e em seguida no submenu 2 “Ônibus: Linhas e Horas”. Para utilizar o serviço, é necessário salvar o número (51) 3433-0156 no celular e escrever um “oi” no WhatsApp.

2024-07-19