Rio Grande do Sul Três pessoas ficam gravemente feridas em acidente em Nova Santa Rita

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

O condutor, que dirigia embriagado e com a habilitação cassada, ainda portava ilegalmente um revólver. Ele foi preso Foto: PRF/Divulgação O condutor, que dirigia embriagado e com a habilitação cassada, ainda portava ilegalmente um revólver. Ele foi preso. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

No final da noite de segunda-feira (30), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um grave acidente no km 438 da BR 386, em Nova Santa Rita.

Agentes da PRF deslocaram-se para o atendimento, e no local encontraram um Civic com placas de Nova Santa Rita. O condutor, que estava embriagado, havia perdido o controle do veículo, que saiu da pista. Ambulâncias foram chamadas e conduziram os quatro ocupantes, três deles gravemente feridos, para o hospital.

O condutor, um homem de 43 anos, com antecedentes por homicídio, fuga do local de acidente e violação da suspensão da habilitação, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32. O homem se recusou a realizar o teste com o bafômetro, mas teve sua embriaguez constada pelos visíveis sinais que apresentava.

O condutor recebeu voz de prisão e segue custodiado no HPS de Porto Alegre. O automóvel foi recolhido para o depósito.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul