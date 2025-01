Política Três prefeitos eleitos morreram antes da posse, um foi preso e mais 21 foram barrados pela Justiça

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Ao menos 25 candidatos a prefeito que saíram das urnas como mais votados em outubro de 2024 não tomaram posse neste 1º de janeiro de 2025. (Foto: Agência Brasil)

Ao menos 25 candidatos a prefeito que saíram das urnas como mais votados em outubro de 2024 não tomaram posse neste 1º de janeiro de 2025. Três deles – de Arroio dos Ratos (RS), Augusto Pestana (RS) e Cabreúva (SP) – morreram de causas naturais após as eleições. Nos três casos, os vice-prefeitos tomaram posse.

Em outras 22 cidades, os mais votados estavam, até o dia 1º de janeiro, impedidos de tomar posse pela Justiça Eleitoral.

É o caso de Santa Quitéria (CE), onde o prefeito, José Braga Barrozo (PSB), foi preso e impedido de tomar posse horas antes da cerimônia. Ele é suspeito de envolvimento com uma facção criminosa que teria atuado em favor de sua campanha.

Em Choró (CE), o candidato mais votado, Bebeto Queiroz (PSB), também teve a posse suspensa no dia da cerimônia. Investigado por suspeita de envolvimento em crimes eleitorais, Queiroz é alvo de um mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da Justiça.

Em ambos os casos, quem tomou posse foi o presidente da câmara municipal – regra que deve ser seguida em casos de impedimento da posse do candidato mais votado.

Nessas situações, o vereador segue como prefeito interino até que a Justiça tome uma decisão final sobre o vencedor da eleição de 2024 ou determine a convocação de novas eleições.

Veja, abaixo, mais detalhes sobre cada um dos 25 casos.

Morte do prefeito eleito

– Arroio dos Ratos (RS);

– Augusto Pestana (RS);

– Cabreúva (SP).

Barrados pela Justiça

– Bandeirantes (MS);

– Bocaina (SP);

– Bonito de Minas (MG);

– Choró (CE);

– Eldorado (SP);

– Goiana (PE);

– Guapé (MG);

– Guará (SP);

– Itaguaí (RJ);

– Mercês (MG);

– Mongaguá (SP);

– Natividade (RJ);

– Neves Paulista (SP);

– Panorama (SP);

– Paranhos (MS);

– Presidente Kennedy (ES);

– Reginópolis (SP);

– Ruy Barbosa (BA);

– Santa Quitéria (CE);

– São José da Varginha (MG);

– São Tomé (PR);

– Tuiuti (SP).

PSD vai governar mais cidades

A partir desta quarta, o PSD será o partido com o maior número de prefeitos em exercício no país. Pela primeira vez em pleno menos 20 anos, esse posto não será do MDB.

Veja o top 3 das legendas com maior número de prefeitos:

– PSD: 887;

– MDB: 856;

– PP: 747.

O União Brasil ocupa a 4ª posição, com 578 vencedores. O PT, sigla do presidente Lula, aparece em 9º, com 252 nomes, atrás de legendas como PL (516), Republicanos (435), PSB (309) e PSDB (274). As informações são do portal de notícias G1.

2025-01-02